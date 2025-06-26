معسكر مغلق للمصري بتونس استعدادا للموسم الجديد

وافق مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي على طلب المدير الفني الجديد للفريق، التونسي نبيل الكوكي، على إقامة معسكر مغلق للفريق في تونس خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد.

التونسي نبيل الكوكي مديرًا فنيًا للمصري

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي، وذلك اعتبارًا من بداية الموسم الكروي الجديد 2026/2025.

الجهاز الفني الجديد للمصري

وضم الجهاز الفني الجديد لـ النادي المصري كلا من:

نبيل بن عمر الكوكي، مديرًا فنيًا.

نادر بن عبد العزيز الهبيري، مدربًا عامًا.

قيس بن علي مخلوف، مدربًا مساعدًا ومحللًا للأداء.

قيس بن عمار الغطاس، معدًا بدنيًا.

وليد بن الهادي بن حسن، مدربًا لحراس المرمى.

سيف داود، مدربًا مساعدًا.

سعيد ابراهيم، مدربًا مساعدًا.

محمود جابر، مديرًا إداريا.

الجهاز الفني الجديد للمصري

وبدأ فريق المصري البورسعيدي، أمس الأربعاء، فترة إعداد الموسم الجديد 2025-2026.

وبدأت فترة الإعداد، بشكل مبدئى بمدينة بورفؤاد، حيث يتدرب الفريق على الملعب الملحق بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

الجهاز الفني الجديد للمصري

تصريحات كامل أبو علي

تحدث كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري خلال جلسته الودية مع الإعلاميين بمدينة بورسعيد عن بعض الملفات الشائكة المتعلقة بالنادي

وقال أبو علي: “نسعى لتوفير موارد مادية ثابتة تفي بجزء من متطلبات النادي المصري المتزايدة”.

وأشار: “الاستقرار المادي هو بداية الطريق نحو النجاح ميزانيات الأندية ارتفعت بشكل مخيف وعلى الجميع مساندة الأندية الشعبية”.

وكشف: “لجنة تطوير المنشآت متميزة للغاية ونسعى لإنشاء 3 مشروعات استثمارية وتكوين مجلس لإدارة استثمارات النادي”.

واكد: "نجحنا في سداد كافة ديون النادي وصرفنا مستحقات اللاعبين بالكامل".

وعن الصفقات الصيفية قال: “نسعى لفرض السرية التامة على صفقات الفريق ومطمئن على الفريق خلال الموسم المقبل”.

وأكد: “لجنة الحفاظ على تراث المصري فكرتها رائعة وسنعقد توأمة مع نادي المريخ ونرحب بالتعاون مع جميع أندية بورسعيد”.

وتواجد كامل أبو علي امس الأربعاء بمدينة بورسعيد واجتمع بالجهاز الفني الجديد للمصري بقيادة نبيل الكوكي وتم الاتفاق والإعلان عن الجهاز الفني المعاون له.

كما اجتمع بمحافظة بورسعيد قبل الانتقال الي بورفؤاد للاطمئنان علي معسكر الفريق المغلق استعدادا للموسم الجديد.

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