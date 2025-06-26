مدرب المصري: أسعى لتكوين فريق قوي للمنافسة على الألقاب

أعرب التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن سعادته بتوليه مهام الإدارة الفنية للفريق، مؤكدًا أنه يسعى في المقام الأول لتكوين فريق قوي ينجح في المنافسة على الألقاب وبالتالي إسعاد جماهير المصري العظيمة.

وأشار نبيل الكوكي في أول تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي المصري أنه وجد احترافية كبيرة من إدارة النادي المصري خلال مرحلة التفاوض وهو الأمر الذي أشعره بالثقة ودفعه لقبول المهمة.

مدرب المصري الجديد



وأكد الكوكي أنه يعرف جماهير المصري جيدًا ويدرك تمامًا مدى مؤازرتها للفريق، مشيرًا إلى أن تواجد الجماهير بالمدرجات يعطي اللاعبين دافعية كبيرة.

وأشاد الكوكي بإقامة فترة الإعداد داخل بورسعيد، مؤكدًا أن التفاف الجماهير حول فريقها يُشعر اللاعبين بمزيد من الحماس والمسئولية داخل وخارج الملعب.

لجنة تطوير المنشآت بالنادي المصري تعقد اجتماعها الأول برئاسة كامل أبو علي



عقدت لجنة تطوير المنشآت ب النادي المصري مساء امس الأربعاء بأحد فنادق بورسعيد اجتماعها الأول برئاسة كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة المصري وبحضور الأعضاء المهندس عماد البرشة ومحمد الفقي عضوا مجلس إدارة النادي واللواء محسن شتا مستشار مجلس الإدارة واللواء ايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي ومن الخبرات الخارجية عبد الفتاح حافظ والمهندس إيهاب سليمان والمهندس حسام عمر والمهندس علي جبر والمهندس إسلام فلية.



وخلال الاجتماع، عرض كامل أبو علي رؤيته لتطوير كافة الأراضي المقام عليها فروع النادي الحالية وكذلك أرض الفنار،وناقش مع أعضاء اللجنة أيضًا سُبل الاستغلال الأمثل لتلك الأصول في إقامة مشروعات استثمارية كبرى تدر عوائد مالية ضخمة بالشكل الذي يسهم في تنمية موارد النادي المادية، كما تناقش الجميع أيضًا حول مدى إمكانية تأسيس العديد من الشركات التي يمكن لها القيام بإدارة وتشغيل وصيانة كافة تلك المشروعات بالشكل الأمثل.

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