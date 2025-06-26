كامل أبو علي يوجه الشكر إلى محافظ بورسعيد

عبَّر كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي عن شكره لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر للنادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد عملًا جادًّا على المستويين الفني والإداري لتعزيز مكانة النادي المصري في المنافسات المحلية والقارية.

محافظ بورسعيد يستقبل مجلس إدارة النادي المصري

واستقبل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، أمس بمقر ديوان عام المحافظة، مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وذلك بحضور الكابتن نبيل بن عمر الكوكي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بمجلس إدارة النادي، ووجه التحية لرئيس النادي كامل أبو علي على جهوده الكبيرة في دعم الكيان الرياضي العريق مؤكدًا دعمه الكامل لمسيرة النادي المصري خلال المرحلة المقبلة.

كما أعرب المحافظ عن تمنياته بالتوفيق للمدير الفني الجديد الكابتن نبيل الكوكي في مهمته، مشيدًا بسيرته التدريبية وخبراته الواسعة في مجال كرة القدم، ومؤكدًا ثقته في قدرة الجهاز الفني الجديد على تحقيق طموحات جماهير بورسعيد العاشقة للنادي المصري.

واختتم كامل أبو علي اللقاء بتأكيد أهمية تكاتف كافة الجهود لدعم مسيرة النادي المصري وتحقيق تطلعات جماهيره الوفية.

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