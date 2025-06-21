بروتوكول رسمي، المصري يتدرب بمدينة بورفؤاد خلال الموسم الجديد

يستضيف الملعب الملحق بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة بورفؤاد، تدريبات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الموسم الكروي 2026/2025.

وقام رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري نائبًا عن كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري بالتوقيع اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

بروتوكول تعاون بين النادي المصري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز أوجه الاستفادة المتبادلة ما بين الجانبين في كافة المجالات، نظرًا لما يمثله النادي المصري كقلعة من قلاع الرياضة الوطنية المصرية وما تمتلكه الأكاديمية العربية من كوادر أكاديمية متميزة في مختلف الجوانب الإدارية والرياضية والتربوية ممن لديهم القدرة على التخطيط السليم لكافة مجالات العمل من النواحي الفنية والإدارية والعلمية والتربوية.

كما يهدف البروتوكول كذلك إلى تبادل استخدام التسهيلات المتاحة لدى كل منهما في كل ما يُتفق عليه من أنشطة وبرامج أو أحداث رياضية مستقبلية بما يخدم الطرفين ويعود بالنفع على المجتمع المحلي،

ومن بين تلك التسهيلات استخدام النادي المصري الملعب الملحق بمقر الأكاديمية بمدينة بورفؤاد في إقامة تدريبات الفريق الأول للكرة بالنادي خلال الموسم الكروي 2026/2025.

ومن جهته أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع النادي المصري العريق، مؤكدًا أن الأكاديمية ترحب باستضافة فريق المصري في أي من فروع الأخرى للأكاديمية بالجمهورية سواء بالإسكندرية أو القاهرة أو أسوان أو العالمين، مشيرًا أن الأكاديمية تولي اهتمامًا بدعم النادي المصري رمز بورسعيد التاريخي

ووجه رجب عبد القادر شكر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي للدكتور إسماعيل عبد الغفار وقيادات الأكاديمية على مجهوداتهم الكبيرة في توقيع البروتوكول الذي سيعود بالنفع على كلا الجانبين.

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