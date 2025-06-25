الظهور الأول لـ نبيل الكوكي في تدريب المصري (صور)

قاد المدير الفني الجديد لفريق النادي المصري التونسي نبيل الكوكي المران الأول للفريق في بداية فترة إعداده للموسم الجديد والمقامة على الملعب الملحق بمقر فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورفؤاد.

وعقد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي اجتماعًا بلاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي وكذا أعضاء الجهاز الفني الجديد بقيادة التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق خلال معسكر الفريق الحالي ببورفؤاد.

حضر الاجتماع مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في نائبي الرئيس رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر، وكذا المشرف العام على الفريق محمد موسى وأعضاء المجلس اللواء ياسر سالم والمهندس عماد البرشة ومحمد الفقي والدكتور أحمد الطحان وكذلك اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء محسن شتا مستشار المجلس للشئون الإدارية.

وخلال الاجتماع، هنأ كامل أبو علي التونسي نبيل الكوكي بتوليه مهام الإدارة الفنية للفريق، مؤكدا أن مجلس المصري ومن وراءه جماهير بورسعيد العظيمة تضع ثقتها الكاملة في الجهاز الفني الجديد لقيادة الفريق نحو المنافسة على الألقاب، مشيرًا إلى أن المجلس لن يدخر وسعًا من أجل تلبية كافة متطلبات الفريق خلال المرحلة القادمة، مطالبًا اللاعبين بالتعبير عن إمكانياتهم وخبراتهم الكبيرة، مشيرًا أن إقامة الفريق لمعسكره المغلق ببورسعيد جاء بعد توفير كافة سبل الراحة من أجل تقديم موسم يليق بالتاريخ الكبير للقلعة الخضراء.

فيما أعرب نبيل الكوكي عن سعادته الغامرة بالاستقبال الحافل الذي وجده منذ وصوله إلى بورسعيد مساء أمس، مؤكدًا أن هذه الحفاوة والاهتمام البالغ يضعه في تحدي جديد يأمل أن ينتهي بقيادة الفريق للمنافسة على البطولات، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على التعبير عن أنفسهم وتقديم مستوى يليق بإمكانياتهم الفنية والبدنية خلال الفترة القادمة.

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