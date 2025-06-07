السبت 07 يونيو 2025
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محافظات

إصابة مسئول حماية الأراضى أثناء تنفيذ قرار إزالة بسوهاج

اصابة مسئول حماية
اصابة مسئول حماية الاراضى اثناء تنفيذ قرار ازالة بسوهاج

 

تعدى أهالى قرية ونينة الشرقية بسوهاج اليوم السبت على مسئول حماية الأراضى الزراعية أثناء تنفيذ قرار إزالة على أرض الزراعية بسوهاج.

وأخطرت الوحدة المحلية الأجهزة الأمنية بسوهاج بواقعة تعدى عدد من أهالى القرية على مسئول حماية الأراضى الزراعية لمعرفة المتسببين فى التعدى على مسئول حماية الأراضى الزراعية.

 

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لضبط المتهمين بالواقعة.
 

 

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اهالي قرية الأراضى الزراعية اليوم السبت حماية الأراضي الزراعية سوهاج

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