إصابة مسئول حماية الأراضى أثناء تنفيذ قرار إزالة بسوهاج

تعدى أهالى قرية ونينة الشرقية بسوهاج اليوم السبت على مسئول حماية الأراضى الزراعية أثناء تنفيذ قرار إزالة على أرض الزراعية بسوهاج.

وأخطرت الوحدة المحلية الأجهزة الأمنية بسوهاج بواقعة تعدى عدد من أهالى القرية على مسئول حماية الأراضى الزراعية لمعرفة المتسببين فى التعدى على مسئول حماية الأراضى الزراعية.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لضبط المتهمين بالواقعة.



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