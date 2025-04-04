التهاب الحلق التحسسي، معاناة موسمية وأساليب فعالة لتخفيف الأعراض

يُعد التهاب الحلق من أكثر الأعراض المزعجة التي ترافق الحساسية الموسمية، حيث يُحوّل أيام الربيع الجميلة إلى معاناة حقيقية.

وأوضح الدكتور فرانك إيدلمان، أخصائي الحساسية، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أن الحساسية هي رد فعل مفرط من الجهاز المناعي تجاه مواد غير ضارة، مثل حبوب اللقاح ووبر الحيوانات، مما يؤدي إلى سلسلة من الأعراض المزعجة، على رأسها التهاب الحلق.

التهاب الحلق التحسسي

وعندما يتعرض الشخص المصاب بـ الحساسية لمادة مثيرة للحساسية، يقوم الجهاز المناعي بإفراز مادة الهيستامين، التي تتسبب في توسع الأوعية الدموية وزيادة إفراز المخاط.

ويعمل هذا المخاط على احتجاز مسببات الحساسية، ولكن جزءًا منه يتساقط إلى الحلق، وهو ما يُعرف بالتنقيط الأنفي الخلفي.

ويُسبب التنقيط الأنفي الخلفي تهيجًا والتهابًا في الحلق، مما يؤدي إلى الشعور بالحرقة والألم.

ويُفاقم السعال المتكرر وتنظيف الحلق من حدة الالتهاب.

استراتيجيات فعالة للتخفيف من التهاب الحلق التحسسي

تجنب مسببات الحساسية

تحديد مسببات الحساسية من خلال اختبارات الحساسية.

تقليل التعرض لمسببات الحساسية قدر الإمكان، مثل إغلاق النوافذ في أوقات ذروة حبوب اللقاح.

تنظيف المنزل بشكل دوري، خاصه التخلص من الغبار ووبر الحيوانات الأليفة.

العلاجات المنزلية

الترطيب: شرب كميات كافية من الماء والسوائل الدافئة، مثل شاي الأعشاب.

العسل: تناول ملعقة صغيرة من العسل لتهدئة الحلق وتخفيف السعال.

الغرغرة بالماء المالح: الغرغرة بالماء المالح الدافئ عدة مرات في اليوم لتخفيف الالتهاب.

استخدام أجهزة ترطيب الجو: يساعد على ترطيب الأغشية المخاطية وتخفيف التهيج.

الأدوية

مضادات الهيستامين: تُخفف من أعراض الحساسية، مثل العطس وسيلان الأنف والحكة.

مزيلات الاحتقان: تُخفف من احتقان الأنف، ولكن يجب استخدامها بحذر وتحت إشراف الطبيب.

بخاخات الأنف الستيرويدية: تُخفف من التهاب الأنف والحلق، وتُعتبر آمنة للاستخدام اليومي.

العلاج المناعي (حقن الحساسية)

يُعتبر خيارًا فعالًا للأشخاص الذين لا يستجيبون للعلاجات الأخرى.

يتضمن حقن كميات صغيرة من مسببات الحساسية تدريجيًا لتعويد الجسم عليها.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كان التهاب الحلق شديدًا ومستمرًا.

إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى، مثل صعوبة التنفس أو الحمى.

إذا لم تتحسن الأعراض بعد استخدام العلاجات المنزلية والأدوية المتاحة دون وصفة طبية.

من المهم الحرص على الحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول نظام غذائي صحي ومتوازن، بالإضافة إلى تجنب التعرض للمهيجات، مثل دخان السجائر.

يُمكن التخفيف من التهاب الحلق التحسسي من خلال اتباع استراتيجيات فعالة تتضمن تجنب مسببات الحساسية، واستخدام العلاجات المنزلية، وتناول الأدوية المناسبة، وفي بعض الحالات، اللجوء إلى العلاج المناعي.

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