7 حالات إغماء خلال امتحاني الفيزياء والتاريخ بالمنيا

شهد امتحان الفيزياء والتاريخ للشهادة الثانوية العامة محافظة المنيا، وقوع 7 حالات إغماء وإعياء، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

7 حالات إغماء خلال امتحانات الفيزياء والتاريخ بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وجود عدد من حالات الإغماء خلال أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ اليوم في محافظة المنيا في عدد من المراكز.

إغماء خلال امتحانات الفيزياء والتاريخ بالمنيا

على الفور قامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محاضر ادارية بذلك.

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