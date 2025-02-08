علاج تشقق وجفاف الشفاه وكيفية الوقاية في الشتاء

للطقس البارد تأثير كبير على الجسم، وهذا يشمل الشفاه، حيث تتسبب برودة الجو في تشقق الشفتين ما قد يؤدي للنزيف والإصابة بالعدوي إذا لم يتم العناية بها، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic" الطبي.

أسباب تشقق الشفاه

ويسبب طقس الشتاء تشقق الشفاه، فالجمع بين الهواء البارد في الخارج والهواء الجاف الساخن في الداخل، يؤدي لجعل الشفتين جافة ومشدودة.

وعند الخروج في البرد يقوم معظم الأشخاص بتغطية أجسامهم، ولكن في كثير من الأحيان، يكون الفم مكشوفًا ما يعرض الشفتين لظروف الشتاء الباردة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشفتين ليست من نفس نوع بشرة بقية الوجه والجسم، فهي ذات نوع خاص من الجلد رقيق للغاية وحساس، مما يعني أنها تتطلب عناية إضافية، وتجف الشفاه أسرع بعشر مرات من بقية الجلد على الوجه، لذلك من المهم استخدام حماية إضافية.

إذا كانت الشفتين متشققة، فقد يعاني الشخص من:

علاج تشقق الشفاه في الشتاء

يجب علاج التقشر الشديد والشقوق على الفور، فإذا تركت الشفاه المتشققة، فقد تتفاقم، وربما تصاب بالعدوى أو قد تؤدي حتى إلى تقرحات البرد.

على سبيل المثال، يميل فيروس الهربس البسيط إلى الهجوم عندما يكون جهاز المناعة ضعيفًا، وهو ما قد يحدث بشكل متكرر في الشتاء، وعندما تتقشر الشفاه وتتشقق وتجف، فهذا يخلق بيئة أكثر مثالية للفيروس.

العلاجات المنزلية لتشقق الشفاه

توجد العديد من التدابير المتعددة يمكن اتخاذها لإصلاح الشفاه المتشققة، بالإضافة إلى العادات الصحية التي يمكن القيام بها للحفاظ على الشفاه ناعمة وصحية طوال فصل الشتاء، فيما يلي 6 علاجات لتشقق الشفاه يمكن تجربتها:

اختر مرطب الشفاه المناسب

من المهم اختيار مرطب الشفاه المناسب لتهدئة الشفاه:

استخدم مرطب شفاه على شكل مرهم، وابحث عن مرهم علاجي يحتوي على الفازلين أو الزيوت الأساسية أو الجلسرين، يعمل هذا العلاج على حبس الرطوبة ويساعد في علاج الشقوق والتشققات في البشرة.

ابتعد عن مرطبات الشفاه التي تحتوي على الكافور والأوكالبتوس والمنثول، هذه المكونات تعطي شعورًا بالتهدئة في البداية، لكنها في الواقع تجفف الشفاه وتجعل المشكلة أسوأ.

تأكد من أن مرطب الشفاه يحتوي على واقي من الشمس، أحد المكونات المهمة الأخرى في مرطب الشفاه هو واقي الشمس، وعلى الرغم من درجات الحرارة الباردة، لا تزال الشمس تشرق في الشتاء، ولا تزال الشفاه عرضة للحروق وتكون أكثر عرضة للحروق من بقية الوجه، حيث أن الجلد أرق وأكثر حساسية.

شرب الكثير من الماء

قد يكون الجفاف وقلة المياه في الجسم سببًا مرتبطًا بتشقق الشفاه، اشرب الكثير من الماء.

لا تلعق أو تقشر الشفاه

لا يمكن التخلص من جفاف الشفاه عن طريق لعقها.

عندما تكون الشفاه جافة، فمن الطبيعي أن يرغب الشخص في لعقها لجعلها رطبة، لكن لعق الشفاه له التأثير المعاكس.

بمجرد وضع اللعاب على الشفاه، فإنه يجعلها تجف بشكل أسرع، مما يجعل الشفتين أكثر جفافًا بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، فإن الإنزيمات الموجودة في اللعاب والتي من المفترض أن تهضم الطعام تسبب تهيجًا للشفاه.

ومن الأفضل عدم فرك الشفاه أو إزالة الجلد المتقشر، فهذا يؤدي فقط إلى تشققات وقروح على شفتيك وقد يجعل الأمور أسوأ، بدلًا من ذلك، ضع مرهمًا ثقيلًا جدًا على الشفاه والذي سيكون مهدئًا وسيساعد في شفائها.

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