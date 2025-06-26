الخميس 26 يونيو 2025
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محافظات

ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالفيوم لسهولة امتحاني الفيزياء والتاريخ

لجنة امتحانات، فيتو
لجنة امتحانات، فيتو

قال طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، إن امتحانات اليوم الخميس جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ومن داخل المناهج، ولم تخل من بعض النقاط الصعبة لتمييز الطالب المتفوق.

وقالت سمر حسن، إن امتحان التاريخ كان في مستوى الطالب المتوسط، إلا أن الوقت كان غير كافي، إلا أن الامتحان مباشر جدا وسهل، ولم يخل من بعض النقاط الصعبة التي تميز الطالب المتفوق.

وقالت هناء أحمد، إن امتحان الفيزياء جاء سلا ومباشرا وفي مستوى الطالب المتوسط. 

 

 

لقاء رؤساء اللجان مع وكيل الوزارة

وكان  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، التقى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بمسرح مديرية التربية والتعليم، لوضع أسس العمل طوال فترة الامتحانات، وطرق التواصل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وغرفة عمليات المديرية الرئيسية.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 

وشدد على الالتزام بتعليمات الامتحانات الواردة من وزارة التربية والتعليم، والتعليمات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وهي:

1- التواجد باللجنة الساعة 6 صباحًا على أقصى تقدير.

2- فتح صندوق الأسئلة الساعة 8:45 صباحًا بدقة.

3- عضو لجنة الإدارة وعضو مركز التوزيع يعملان بالتنسيق الكامل مع رئيس اللجنة، لدعم سير العمل.

4- عدم تبديل البابل شيت نهائيًا، وفي حال حدوث أي خطأ يتم تحرير محضر إثبات حالة وإرفاقه في مظروف منفصل.

5- التأكد من إغلاق أكياس الإجابة بإحكام وسلامتها قبل التسليم.

6- التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات.

7- إبلاغ حالات الغياب فورًا لغرفة العمليات.

8- تسليم أكياس الإجابة فور انتهاء اللجنة، وعدم مغادرة المقر إلا بعد التأكد من وصولها إلى مركز التجميع.

9- لا تُعقد لجان خاصة إلا بخطاب رسمي مرفق بتقرير طبي معتمد.

10- الالتزام التام بكافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

11- يُمنع تمامًا تواجد عمال المدرسة الأصلية داخل اللجنة.

12- التنبيه على الجميع بعدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين.

13- ضرورة توفير بيئة  مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

 

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يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم هذا العام بلغ  19035 طالبا وطالبة يؤدون  امتحانات الثانوية العامة،  أما 41 لجنة على مستوى المحافظة، منها 40 لجنة ثانوية عامة للأصحاء، ولجنة واحدة لمدرسة النور للمكفوفين.

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