أسعار الدواجن اليوم الخميس 26-6-2025 في محافظة الفيوم

استقرت أسواق الفراخ البيضاء، إنتاج المزارع، اليوم الخميس بالفيوم، لليوم الثاني على التوالي، وتراوحت الأسعار ما بين 68 و78 جنيها للكيلو فراخ بيضاء انتاج المزارع، بينما تراوحت اسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 60 و65 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 60 و65 جنيها للكيلو.

أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 85 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 95 و115 جنيها، واسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيه، والبط الفرنساوي الابيض ما بين 80 و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 150 و160 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

أما اسعار مشتقات الدواجن فقد رفعت بشكل غير مبرر وسجل سعر كيلو البانيه 185 و195 جنيها وفي السوبر ماركت 210 جنيهات، وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 85 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس135 جنيها، كيلو شيش طاووق 160 جنيها، كيلو حمام كداب 115 جنيها، كيلو الدبابيس 110 جنيها، كيلو كبدة صافى 110 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 190 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 190 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيه، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 190 جنيها، كيلو الأجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 35 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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