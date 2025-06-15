انطلاق ماراثون الثانوية العامة.. 813 ألفا و522 طالبا يؤدون الامتحانات في 2029 لجنة.. إتاحة خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى.. وتحذير من اصطحاب أي أجهزة إلكترونية

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، اليوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، بالمواد غير المضافة للمجموع لطلاب النظامين الجديد والقديم.



امتحانات الثانوية العامة 2025

ويؤدى طلاب النظامين القديم والجديد امتحانات التربية الوطنية والتربية الدينية كمواد غير مضافة للمجموع، ويبدأ الامتحان من التاسعة صباحا لمادة التربية الدينية حتى العاشرة والنصف لمدة ساعة ونصف، فيما يحصل الطلاب على راحة بين الامتحانين لمدة 30 دقيقة ليبدأ امتحان التربية الوطنية 11 صباحا حتى 12.30 أيضا لمدة ساعة ونصف.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع تعقد وفق أسئلة اختيارية فقط ويكفى حصول الطالب على 50% من درجة النجاح حيث أن المواد غير المضافة هى مواد نجاح ورسوب فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع.

وزارة التربية والتعليم تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ غدًا الأحد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

توجيهات مشددة من الوزير محمد عبد اللطيف بتنفيذ كافة الإجراءات لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم الانتهاء بشكل كامل من تجهيز جميع اللجان على مستوى المحافظات، وتزويدها بجميع الوسائل اللازمة لضمان سير الامتحانات بانتظام، ولتوفير بيئة ملائمة للطلاب، كما تم الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين والملاحظين بكافة المحافظات، وتزويدها بكافة وسائل الراحة الضرورية لضمان أداء عملهم على أفضل وجه خلال فترة الامتحانات.

وفي إطار متصل، تم تجهيز غرفة العمليات المركزية بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالعاصمة الإدارية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة المحافظات، فضلا عن التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لضمان توفير الإجراءات المناسبة في محيط اللجان الامتحانية.

وتتيح الوزارة خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات، وذلك على الأرقام التالية: (20545083 – 20545082 – 20545095).

كما أكدت الوزارة ضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة وملتزمة.

وتشدد الوزارة على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كافة المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف إجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

وتناشد وزارة التربية والتعليم كافة الطلاب، وأولياء الأمور، وجميع القائمين على العملية الامتحانية، ببذل المزيد من الجهد والتعاون لضمان سير الامتحانات بصورة آمنة ومنضبطة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 10 تحذيرات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2025 قبل انطلاق الامتحانات رسميا وهي كالتالي:

تحذيرات للطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2025

1‐ حظر اصطحاب أي وسيلة يمكن أن تستخدم في الغش سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

2‐ حظر دخول لجنة الامتحانات بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

3‐ حظر تصوير أسئلة الامتحان ونشرها عبر صفحات الغش الإلكتروني.

4‐ حظر اصطحاب أى أوراق أو كتيبات مع الطالب داخل مقر اللجنة الامتحانية.

5‐ عدم السماح لأى طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس.

6‐ لا يسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان.

7‐ حظر التدخين داخل لجنة الامتحان خلال عقد امتحانات الثانوية العامة.

8‐ حظر القيام بأى أعمال شغب من شأنها الإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

9- عدم تواجد لأي من أولياء الأمور في محيط اللجان.

10-سيكون هناك تواجد شرطي بمحيط اللجان.

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