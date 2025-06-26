محافظ أسيوط يشهد انطلاق حملة "بشرة خير" لدعم 10 آلاف أسرة (صور)

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات حملة "بشرة خير"، وذلك ضمن أنشطة مبادرة "أسبوع الخير" لدعم 10 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الدعم الاجتماعي والصحي لها، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد عبدالمولى نائبا عن رئيس جامعة أسيوط والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وهشام خليفة مدير مشروعات تحيا مصر والدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر والأنبا ثاؤفيلس مطران منفلوط للأقباط الأرثوذوكس والأنبا دانيال لطفي مطران الاقباط الكاثوليك بأسيوط والأنبار مرقس ويليام مطران الاقباط الكاثوليك بالقوصية والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية والمقدم محمد همام نائبا عن العميد أركان حرب هاني الفاروق المستشار العسكري للمحافظة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والأب عاموس نائب رئيس بيت العائلة المصرية ونائبًا عن الأنبا يوأنس أسقف الأقباط الارثوذوكس أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهم.

تقديم الدعم المباشر للأسر الأكثر احتياجًا

بدأت الفعالية بعزف السلام الجمهوري، أعقبه كلمات افتتاحية للحضور، استهلها هشام خليفة مدير مشروعات صندوق "تحيا مصر"، الذي أكد على أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتقديم الدعم المباشر للأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية الشاملة، أعقبها عرض فيديو توضيحي يبرز إنجازات صندوق "تحيا مصر" في دعم الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفيلمًا تسجيليًا آخر عن جهود تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية في محافظات الصعيد.

إطلاق حملة "بشرة خير" من قلب الصعيد

وقال محافظ أسيوط، - خلال كلمته في الحفل: نسعد اليوم بإطلاق حملة "بشرة خير" من قلب الصعيد، في تجسيد حي للتكافل المجتمعي والتكاتف بين مؤسسات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وما نشهده اليوم من تعاون مثمر بين صندوق 'تحيا مصر' وكافة الشركاء، يعكس نموذجًا مشرفًا للشراكة الفاعلة التي تثمر عن نتائج ملموسة تمس حياة المواطنين مباشرة، وسنواصل دعم مثل هذه المبادرات النوعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء محافظة أسيوط، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي ختام الفعالية، تم تسليم الدروع التذكارية لكل من محافظ أسيوط، ورئيس جامعة أسيوط، والمدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، تقديرًا لجهودهم في دعم المبادرات الإنسانية والتنموية.

وتفقد الحضور المساعدات التي تقدمها المبادرة والتي تتضمن توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، و20 طنًا من اللحوم (بواقع 2 كجم لكل أسرة)، بالإضافة إلى تيسير زواج 25 عروسة من الفتيات اليتيمات وتسليمهن الأجهزة الكهربائية، إلى جانب دعم عدد من الأسر الأولى بالرعاية.

افتتاح معرض كساء ضخم لتوزيع أكثر من 100 ألف قطعة

كما تم افتتاح معرض كساء ضخم لتوزيع أكثر من 100 ألف قطعة تشمل ملابس ومفروشات وأدوات مطبخ وألعاب أطفال، وتم تفقد قافلة طبية شاملة ضمت كافة التخصصات، مع توفير الكشف المجاني، والنظارات الطبية، والأدوية، وتحويل الحالات الحرجة لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية مجانًا بالإضافة إلى دعم ذوي الهمم وتسليم كراسي متحركة لعدد من الحالات واختُتمت الفعاليات بالتقاط الصور الجماعية مع القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المشاركة.

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