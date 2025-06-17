الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طلاب الثانوية العامة بالشرقية عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية: نفسنا كل المواد تبقى كده (فيديو وصور)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة في الشرقية،فيتو

سادت حالة من الفرحة والارتياح بين طلاب  الثانوية العامة بمحافظة الشرقية (النظام الجديد) عقب خروجهم من لجان الامتحان بعد أداء اختبار اللغة الأجنبية الثانية، والتي شملت مواد "الفرنسية، الإيطالية، والألمانية"، حيث أجمع معظم الطلاب على سهولة الأسئلة ووضوحها، متمنين أن تأتي باقي الامتحانات على نفس المستوى.

أولياء الأمور يتحدون الطقس الحار أمام لجان امتحانات اللغة الأجنبية الثانية بالشرقية (صور)

سجل البعض شكاوى محدودة بشأن سوء معاملة من بعض رؤساء اللجان

وعبّر الطلاب عن سعادتهم بانضباط اللجان وهدوء الأجواء، مما ساهم في التركيز الجيد أثناء الإجابة. في المقابل، سجل البعض شكاوى محدودة بشأن سوء معاملة من بعض رؤساء اللجان، مطالبين وزارة التربية والتعليم بمتابعة سلوكيات بعض المراقبين للحفاظ على راحة الطلاب النفسية.

يُذكر أن نحو 62 ألف طالب وطالبة بمحافظة الشرقية يؤدون  امتحانات الثانوية العامة هذا العام وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة لضمان حسن سير الامتحانات.

طلاب الشرقية بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية:
طلاب الشرقية بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية: "نفسنا كل المواد تبقى كده!،فيتو

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأدى طلاب الثانوية العامة في النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو الجاري فى التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الثلاثاء 17 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025  بمادة التربية الدينية والوطنية ويؤدون اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة  الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  قرارا بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والدكتور رمضان محمد رمضان نائبا له.

طلاب الشرقية بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية:
طلاب الشرقية بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية: "نفسنا كل المواد تبقى كده!،فيتو

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، حيث أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة  الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

طلاب الشرقية بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية:
طلاب الشرقية بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية: "نفسنا كل المواد تبقى كده!،فيتو

امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

وأكدت الوزارة أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة)؛ لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة محافظة الشرقية أوراق امتحانات الثانوية العامة 2025 طلاب ثانوية الشرقية اخبارمحافظة الشرقية وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

إخلاء وحدات الإيجار القديم فورا في هذه الحالات، تعرف عليها

مصرع خفير نظامي تحت عجلات القطار في قنا

مجلس الدولة: تقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء يمنع الإزالة

طريقة عمل البيتزا بعحينة هشة وطرية وسهلة التحضير

خبير بالصراع العربي الإسرائيلي يكشف السيناريو القادم للحرب الإسرائيلية الإيرانية

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 15 مصابا في انقلاب ميكروباص بأكتوبر

إزالة 27 حالة بناء مخالف وتعد على أملاك الدولة بقرى البدرشين في الجيزة

إقامة عزاء نجل صلاح الشرنوبي اليوم

الأكثر قراءة

إيران تبث مقطع فيديو للحظة استهداف مقر الموساد في هرتسليا بصاروخ

1000 جنيه للأماكن الراقية، تعديل جديد في قيمة الإيجار القديم

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

إخلاء وحدات الإيجار القديم فورا في هذه الحالات، تعرف عليها

متى يتم إخلاء الوحدات وفقا للتعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم؟

جنرال إيراني: بدأنا استخدام أسلحة جديدة ومتطورة ومفاجأة صادمة لإسرائيل خلال ساعات

إحالة مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم إلى اللجان المختصة بالنواب

خدمات

المزيد

طن أرز الشعير الرفيع يسجل 17 ألفا و700 جنيه

سعر القصدير اليوم 2025- 6- 17

تحديث جديد لـ "واتساب" حول الإعلانات، وهذه أبرز وآخر تحديثات التطبيق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تحريم التبرع بالأعضاء لـ جواز أكل الخيول، أبرز الفتاوى المثيرة للشيخ الشعراوي (فيديو)

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

آل البيت النبوي في مصر.. جعفر الصادق توفي ودُفن بالمدينة وضريحه لأبنائه وأحفاده

المزيد
الجريدة الرسمية