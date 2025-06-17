طلاب الثانوية العامة بالشرقية عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية: نفسنا كل المواد تبقى كده (فيديو وصور)

سادت حالة من الفرحة والارتياح بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية (النظام الجديد) عقب خروجهم من لجان الامتحان بعد أداء اختبار اللغة الأجنبية الثانية، والتي شملت مواد "الفرنسية، الإيطالية، والألمانية"، حيث أجمع معظم الطلاب على سهولة الأسئلة ووضوحها، متمنين أن تأتي باقي الامتحانات على نفس المستوى.

سجل البعض شكاوى محدودة بشأن سوء معاملة من بعض رؤساء اللجان

وعبّر الطلاب عن سعادتهم بانضباط اللجان وهدوء الأجواء، مما ساهم في التركيز الجيد أثناء الإجابة. في المقابل، سجل البعض شكاوى محدودة بشأن سوء معاملة من بعض رؤساء اللجان، مطالبين وزارة التربية والتعليم بمتابعة سلوكيات بعض المراقبين للحفاظ على راحة الطلاب النفسية.

يُذكر أن نحو 62 ألف طالب وطالبة بمحافظة الشرقية يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة لضمان حسن سير الامتحانات.

طلاب الشرقية بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية: "نفسنا كل المواد تبقى كده!،فيتو

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأدى طلاب الثانوية العامة في النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو الجاري فى التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الثلاثاء 17 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025 بمادة التربية الدينية والوطنية ويؤدون اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والدكتور رمضان محمد رمضان نائبا له.

طلاب الشرقية بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية: "نفسنا كل المواد تبقى كده!،فيتو

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، حيث أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

طلاب الشرقية بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية: "نفسنا كل المواد تبقى كده!،فيتو

امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

وأكدت الوزارة أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة)؛ لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.

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