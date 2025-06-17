الثلاثاء 17 يونيو 2025
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محافظات

أولياء الأمور يتحدون الطقس الحار أمام لجان امتحانات اللغة الأجنبية الثانية بالشرقية (صور)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة في الشرقية،فيتو

حرص عدد كبير من أولياء الأمور بمحافظة الشرقية على الانتظار أمام لجان امتحانات الثانوية العامة منذ دخول أبنائهم لأداء امتحان مواد اللغة الأجنبية الثانية (النظام الجديد) والاقتصاد والإحصاء (النظام القديم).

62 ألف طالب بالثانوية العامة في الشرقية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية

ورغم  الطقس الحار، جلس بعضهم على الأرصفة غير مكترثين بسخونتها، فيما أحضر آخرون مقاعد صغيرة من منازلهم ليتمكنوا من الانتظار لساعات، وسط حالة من القلق والترقب حتى خروج أبنائهم من اللجان.

62 ألف طالب بالثانوية العامة في الشرقية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية

يواصل طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم، أداء امتحانات العام الدراسي 2024/2025، حيث يخوض 62 ألفًا و207 طالب وطالبة ثاني أيام الامتحانات في مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية)، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات أمنية مشددة لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات.

 

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رغم حرارة الجو..أولياء أمور الشرقية ينتظرون أبناءهم خارج لجان امتحانات اللغة الأجنبية الثانية،فيتو

وتُجرى الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة بفضل التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن، مع تفعيل غرف العمليات لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أية طوارئ.

وفي السياق ذاته، يؤدي طلاب النظام القديم امتحاني الاقتصاد والإحصاء، وسط إجراءات تنظيمية مشابهة لضمان تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

رغم حرارة الجو..أولياء أمور الشرقية ينتظرون أبناءهم خارج لجان امتحانات اللغة الأجنبية الثانية،فيتو
رغم حرارة الجو..أولياء أمور الشرقية ينتظرون أبناءهم خارج لجان امتحانات اللغة الأجنبية الثانية،فيتو

امتحانات الثانوية العامة 2025

ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو الجاري فى التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الثلاثاء 17 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025  بمادة التربية الدينية والوطنية ويؤدون اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 امتحان مادة الإقتصاد والإحصاء.

رغم حرارة الجو..أولياء أمور الشرقية ينتظرون أبناءهم خارج لجان امتحانات اللغة الأجنبية الثانية،فيتو
رغم حرارة الجو..أولياء أمور الشرقية ينتظرون أبناءهم خارج لجان امتحانات اللغة الأجنبية الثانية،فيتو

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

 

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

تشديدات امنية بمحيط اللجان،فيتو
تشديدات امنية بمحيط اللجان،فيتو

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  قرارا بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والدكتور رمضان محمد رمضان نائبا له.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، حيث أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

وأكدت الوزارة أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة)؛ لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.

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