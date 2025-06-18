الأربعاء 18 يونيو 2025
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محافظات

حبس معلمة متهمة بمحاولة تسريب أحد امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

حبس
حبس

شهد مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية واقعة مثيرة بعد ضبط معلمة متهمة بمحاولة تسريب أحد امتحانات الثانوية العامة، حيث قررت النيابة العامة حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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اتهام معلمة بتسريب امتحان الثانوية العامة بالشرقية 

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا بضبط معلمة تُدعى "هـ. إ."، تبلغ من العمر 49 عامًا، وتعمل بإحدى مدارس إدارة كفر صقر التعليمية، عقب الاشتباه في محاولتها تسريب امتحان داخل إحدى لجان الثانوية العامة.

وكشفت التحريات أن مراقب الدور بلجنة الامتحانات لاحظ تواجد المعلمة داخل دورة مياه مخصصة للطلاب البنين، وبضبطها وتفتيشها عُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على أسئلة وإجابات تخص مادة تمتحن في لجنة أخرى غير المكلفة بها، مما أثار الشكوك حول تورطها في عملية تسريب.

وتم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمة على النيابة العامة التي أصدرت قرارها بحبسها احتياطيًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة. 

امتحانات الثانوية العامة 2025

يُذكر أن نحو 62 ألف طالب وطالبة بمحافظة الشرقية يؤدون  امتحانات الثانوية العامة هذا العام وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة لضمان حسن سير الامتحانات. 

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