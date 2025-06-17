إغماءات وتشنجات، ماذا فعلت امتحانات الثلاثاء بطلاب الثانوية العامة في الشرقية؟

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، حالات إعياء مفاجئة بين عدد من الطلاب أثناء تأدية امتحانات اليوم الثاني، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والضغط النفسي.

إصابات في لجان بمدينة الزقازيق بهبوط في الضغط ومغص

وتلقت غرفة عمليات متابعة الامتحانات بالمحافظة إخطارًا بإصابة 5 طلاب وطالبة في لجان بمدينة الزقازيق بهبوط في الضغط ومغص وانفعالات نفسية شديدة وتم التعامل الفوري معهم من قبل الفرق الطبية داخل اللجان، حيث تلقوا الإسعافات اللازمة وتمكنوا من استكمال الامتحان دون مغادرة مقار اللجان.

وفي مدينة الصالحية الجديدة، تعرّض طالب لحالة تشنج حاد داخل اللجنة، ما استدعى نقله إلى مستشفى الصالحية المركزي لتلقي الرعاية الطبية.

وتأتي هذه الإصابات في ظل استمرار امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات مشددة لمتابعة الحالة الصحية والنفسية للطلاب، في محاولة لاحتواء الضغوط المتزايدة التي ترافق فترة الامتحانات.

62 ألف طالب بالثانوية العامة في الشرقية يؤدون الامتحانات

ويواصل طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية أداء امتحانات العام الدراسي 2024/2025، حيث يخضع 62 ألفًا و207 طالب وطالبة للاختبارات، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وأمان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، حيث أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

وأكدت الوزارة أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة)؛ لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.

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