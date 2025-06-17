الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إغماءات وتشنجات، ماذا فعلت امتحانات الثلاثاء بطلاب الثانوية العامة في الشرقية؟

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة في الشرقية، فيتو

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، حالات إعياء مفاجئة بين عدد من الطلاب أثناء تأدية امتحانات اليوم الثاني، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والضغط النفسي.

أولياء الأمور يتحدون الطقس الحار أمام لجان امتحانات اللغة الأجنبية الثانية بالشرقية (صور)

إصابات في لجان بمدينة الزقازيق بهبوط في الضغط ومغص 

وتلقت غرفة عمليات متابعة الامتحانات بالمحافظة إخطارًا بإصابة 5 طلاب وطالبة في لجان بمدينة الزقازيق بهبوط في الضغط ومغص وانفعالات نفسية شديدة وتم التعامل الفوري معهم من قبل الفرق الطبية داخل اللجان، حيث تلقوا الإسعافات اللازمة وتمكنوا من استكمال الامتحان دون مغادرة مقار اللجان.

وفي مدينة الصالحية الجديدة، تعرّض طالب لحالة تشنج حاد داخل اللجنة، ما استدعى نقله إلى مستشفى الصالحية المركزي لتلقي الرعاية الطبية.

وتأتي هذه الإصابات في ظل استمرار  امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات مشددة لمتابعة الحالة الصحية والنفسية للطلاب، في محاولة لاحتواء الضغوط المتزايدة التي ترافق فترة الامتحانات.

62 ألف طالب بالثانوية العامة في الشرقية يؤدون الامتحانات

ويواصل طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية أداء امتحانات العام الدراسي 2024/2025، حيث يخضع 62 ألفًا و207 طالب وطالبة للاختبارات، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وأمان.

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، حيث أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

وأكدت الوزارة أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة  الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة)؛ لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحانات الثانوية العامة أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 طلاب ثانوية الشرقية تأمين أمني على لجان الثانوية وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

الامتحان سهل، فرحة بين طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بسبب امتحان اللغة الأجنبية الثانية (فيديو)

القبض على عامل دليفري تحرّش بطالبة خلال سيرها بالتجمع الأول

صندوق الإسكان الاجتماعي: نسعى للتعاون مع المطورين العقاريين لبناء شقق لمنخفضي الدخل

فرحة طلاب الثانوية العامة 2025 في الجيزة بانتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية (فيديو وصور)

الحرب.. إعلامية بالدرجة الأولى

تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الفرنساوي بالجيزة (فيديو)

مصرع خفير نظامي تحت عجلات القطار في قنا

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 15 مصابا في انقلاب ميكروباص بأكتوبر

الأكثر قراءة

إيران تبث مقطع فيديو للحظة استهداف مقر الموساد في هرتسليا بصاروخ

1000 جنيه للأماكن الراقية، تعديل جديد في قيمة الإيجار القديم

إخلاء وحدات الإيجار القديم فورا في هذه الحالات، تعرف عليها

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

متى يتم إخلاء الوحدات وفقا للتعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم؟

جنرال إيراني: بدأنا استخدام أسلحة جديدة ومتطورة ومفاجأة صادمة لإسرائيل خلال ساعات

إحالة مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم إلى اللجان المختصة بالنواب

خدمات

المزيد

طن أرز الشعير الرفيع يسجل 17 ألفا و700 جنيه

سعر القصدير اليوم 2025- 6- 17

تحديث جديد لـ "واتساب" حول الإعلانات، وهذه أبرز وآخر تحديثات التطبيق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تحريم التبرع بالأعضاء لـ جواز أكل الخيول، أبرز الفتاوى المثيرة للشيخ الشعراوي (فيديو)

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

آل البيت النبوي في مصر.. جعفر الصادق توفي ودُفن بالمدينة وضريحه لأبنائه وأحفاده

المزيد
الجريدة الرسمية