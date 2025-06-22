الأحد 22 يونيو 2025
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محافظات

طلاب الثانوية بالشرقية عن امتحان العربي: أسئلة النحو تحتاج وقتًا أطول (فيديو وصور)

امتحانات الثانويه
امتحانات الثانويه العامه،فيتو

أبدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية ارتياحهم النسبي لمستوى امتحان اللغة العربية الذي أدّوه اليوم، مؤكدين أن أغلب الأسئلة جاءت من المنهج وفي مستوى الطالب المتوسط.

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وأشار عدد من الطلاب إلى أن الامتحان كان سهلًا في المجمل، إلا أن جزئية النحو تطلبت وقتًا أطول للفهم والتحليل، مما تسبب في شعور بعضهم بالتوتر مع اقتراب نهاية الزمن المخصص للإجابة.


وطالب الطلاب بضرورة إعادة النظر في توزيع الزمن بما يتناسب مع طبيعة الأسئلة، خاصة في الفروع التي تحتاج إلى تركيز وتفكير معمق كالنحو.

 

طلاب ثانوية الشرقية،فيتو
طلاب ثانوية الشرقية،فيتو

62 ألف طالب بالثانوية العامة في الشرقية يؤدون الامتحانات

ويواصل طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية أداء امتحانات العام الدراسي 2024 /2025، حيث يخضع 62 ألفًا و207 طالب وطالبة للاختبارات، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وأمان.

طلاب ثانوية الشرقية،فيتو
طلاب ثانوية الشرقية،فيتو

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، حيث أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

طلاب ثانوية الشرقية،فيتو
طلاب ثانوية الشرقية،فيتو

امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

وأكدت الوزارة أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة  الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة)؛ لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.

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