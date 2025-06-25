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رياضة

كأس العالم للأندية، بوروسيا دورتموند يتقدم على أولسان هيونداي بهدف بالشوط الأول

بوروسيا دورتموند،
بوروسيا دورتموند، فيتو

تقدم فريق بوروسيا دورتموند علي نظيره أولسان هيونداي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهام ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل دانيال سفينسون هدف التقدم لفريق بوروسيا دورتموند في الدقيقة 36.

وكان مدرب فريق بوروسيا دورتموند اعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة أولسان هيونداي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية والذي جاء كالتالي: 

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد أولسان هيونداي
 

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأولسان هيونداي

وانطلقت بوروسيا دورتموند وأولسان هيونداي في الساعة العاشرة مساء الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025 في مواجهة ستكون حاسمة لتحديد مصير الفريقين في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة التي تُقام لأول مرة بنظامها الموسع بمشاركة 32 فريقًا.

مباراة بوروسيا دورتموند وأولسان هيونداي 

في المجموعة السادسة يمتلك بوروسيا دورتموند فرصة ذهبية لحسم التأهل عندما يواجه أولسان هيونداي، متذيل المجموعة.

فوز الفريق الألماني سيضمن له العبور للدور التالي دون الحاجة إلى انتظار نتائج المباريات الأخرى.

ترتيب المجموعة السادسة في كأس العالم للأندية

فلومينينسي  4

بوروسيا دورتموند  4

ماميلودي صن داونز  3

أولسان هيونداي   0

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

بوروسيا دورتموند × أولسان هيونداي – الساعة 10:00 مساءً – على DAZN

ماميلودي ص نداونز × فلومينينسي – الساعة 10:00 مساءً – على DAZN

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