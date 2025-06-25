رئيس برشلونة: أنسو فاتي ينتقل إلى موناكو خلال أيام

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، أن مهاجم البلاوجرانا، أنسو فاتي، سيصبح لاعبًا في صفوف موناكو الفرنسي هذا الأسبوع "إذا سارت الأمور جيدًا".

الصفقة في مرحلة متقدمة

وقبل ظهوره في بودكاست ‘La Llotja’ على قناة النادي الكتالوني على (اليوتيوب)، علّق لابورتا بأن الصفقة في مرحلة متقدمة للغاية، ولكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال في هذا الصدد "فيما يتعلق بأنسو فاتي، إذا انتهت الأمور جيدًا، قد تكون هناك أخبار سعيدة هذا الأسبوع، وسيرحل إلى موناكو".

فاتي على يلازم دكة بدلاء برشلونة

ويبحث صاحب الـ22 عامًا مع فريق الإمارة عن استعادة بريقه، بعد أن لازم مقاعد البدلاء منذ مجيء الألماني هانزي فليك على مقعد المدير الفني للبارسا، ولم يشارك سوى لدقائق على مدار الموسم بأكمله.

أزمة فاتي في برشلونة

ولعب فاتي صاحب القميص رقم 10 في برشلونة هذا الموسم 187 دقيقة فقط، موزعة على 8 مباريات؛ 4 في الدوري الإسباني، 3 في دوري أبطال أوروبا، وواحدة في كأس الملك.



ولم يشارك فاتي في الدوري الإسباني منذ 10 نوفمبر الماضي حيث لعب 21 دقيقة ضد ريال سوسييداد كما لم يشارك في دوري الأبطال منذ 23 أكتوبر الماضي عندما لعب 5 دقائق أمام بايرن ميونخ.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "فاتي الذي يحظى بشعبية كبيرة في غرفة الملابس لا يمر بأفضل أوقاته هذا الموسم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.