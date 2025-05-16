لابورتا يحسم مستقبل فليك مع برشلونة بعد الفوز بالدوري الإسباني

تحدث رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، بعد ليلة من الاحتفالات الصاخبة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، ليظهر صباح الجمعة في برنامج “El Matí” على إذاعة كتالونيا، متحدثًا عن تفاصيل موسم استثنائي أنهاه النادي بتحقيق ثلاثية محلية.

أعرب لابورتا عن سعادته الكبيرة بتحقيق الثلاثية المتمثلة في الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر، قائلًا: “الشيء الوحيد الذي كان ينقصني هذا الموسم هو الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونخ، لكن لا يزال أمامنا مجال للتعلم والتطور”.

وأشاد رئيس النادي الكتالوني بالمدرب الألماني هانز فليك، مؤكدًا أن له دورًا كبيرًا في النجاحات هذا الموسم، مشيرًا إلى انضباطه ودقته وتحفيزه للمجموعة، وأضاف: “اتفقنا منذ فترة على استمراره، وهو متحمس جدًا للمشروع”.

وأكد لابورتا أن الهدف الأساسي هذا الموسم كان الفوز بلقب الدوري، واعتبره “الأكثر عدلًا”، لكن التتويج أيضًا بكأسي الملك والسوبر أضاف نكهة خاصة للنجاح، خاصة بعد التفوق على كبار المنافسين.

وفيما يخص المستقبل، قال: “اللاعبون يريدون كل شيء، إنهم جريئون وواثقون، دوري أبطال أوروبا حاضر بقوة في أذهان الجميع، ونحن في برشلونة لا نكتفي بالفوز فقط، بل نطالب بالأداء الجيد أيضًا”.

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