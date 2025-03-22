السبت 22 مارس 2025
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رياضة

برشلونة يستعد للتخلص من عبء القميص رقم 10

فاتي
فاتي

أصبح أنسو فاتي، لاعب برشلونة، يمثل أزمة كبرى لإدارة النادي والمدرب الألماني هانز فليك خلال الموسم الحالي.

أزمة فاتي في برشلونة 

ولعب فاتي صاحب القميص رقم 10 في برشلونة هذا الموسم 187 دقيقة فقط، موزعة على 8 مباريات؛ 4 في الدوري الإسباني، 3 في دوري أبطال أوروبا، وواحدة في كأس الملك.


ولم يشارك فاتي في الدوري الإسباني منذ 10 نوفمبر الماضي حيث لعب 21 دقيقة ضد ريال سوسييداد كما لم يشارك في دوري الأبطال منذ 23 أكتوبر الماضي عندما لعب 5 دقائق أمام بايرن ميونخ.


وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "فاتي الذي يحظى بشعبية كبيرة في غرفة الملابس لا يمر بأفضل أوقاته هذا الموسم".


وأوضحت أنه يواصل التدرب مع الزملاء، إلا أنه في الواقع لا يعد جزءًا من الفريق رغم أنه ليس مصابًا، لكنه لا يدخل في حسابات فليك ولا يتم استدعاؤه للمباريات، وغالبًا ما يكون أول المستبعدين.

وأضافت: "لم يكن هذا أمرًا مفاجئًا لأن فليك نفسه أوضح لفاتي هذا الموقف وجهًا لوجه في يناير الماضي، حيث استدعاه إلى مكتبه، أثناء فترة الانتقالات الشتوية، للحديث معه. وكان للنادي دور كبير في هذه المحادثة، حيث تشعر الإدارة بالقلق منذ فترة طويلة بشأن الراتب المرتفع للاعب".
 

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