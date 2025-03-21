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رياضة

10 لاعبين مهددون بالغياب عن برشلونة أمام أوساسونا

برشلونة, فيتو
برشلونة, فيتو

يواجه نادي  برشلونةتحديًا صعبًا، حيث أصبح مهددا بغياب 10 لاعبين عن صفوفه، في مواجهة أوساسونا، ببطولة الدوري الإسباني.

ويفقد برشلونة خدمات كوبارسي، بالإضافة إلى إنييجو مارتينيز، أندرياس كريستنسن ومارك كاسادو أمام أوساسونا بداعي الإصابة.

وأضافت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الفريق الكتالوني قد يغيب عنه أيضًا كل من الأوروجواياني رونالد أراوخو والبرازيلي رافينيا.

وعلى صعيد آخر، لا تزال عودة ميسي إلى برشلونة موضوعًا ساخنًا بين جماهير البلوجرانا، خاصة بعد رحيله المؤلم عن النادي في صيف 2021 بسبب الأزمة المالية التي مر بها الفريق، ولا تزال هناك توترات غير محسومة، لا سيما مع رئيس النادي خوان لابورتا، الذي لم يتمكن من تجديد عقد النجم الأرجنتيني آنذاك.

عودة ميسي إلى برشلونة
تشير التقارير الصحفية القادمة من الأرجنتين إلى أن نادي برشلونة يخطط لاستعادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي في صيف 2026، مباشرة بعد انتهاء كأس العالم الذي سيقام في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

ووفقًا للصحفي ماكسيميليانو جريلو من شبكة TNT Sports Argentina، فإن فكرة النادي الكتالوني تتمثل في أن يكون ميسي جزءًا من حفل إعادة افتتاح ملعب كامب نو، والذي يتزامن مع نهاية عقده مع إنتر ميامي في نفس الفترة.

هل تكون العودة إلى كامب نو نهاية مشوار ميسي؟
بينما لا يزال مستقبل ميسي غامضًا، فإن فكرة إنهاء مسيرته الكروية في برشلونة بعد مونديال 2026 تبقى الأمل الأكبر لجماهير النادي، التي لم تستوعب بعد رحيله قبل ثلاث سنوات.

إذا تحقق هذا السيناريو، فسيكون بمثابة ختام أسطوري لمسيرة أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث يعود إلى بيته الأول ليودع الملاعب أمام جماهير كامب نو المتجددة.

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برشلونة ميسي الدوري الإسباني

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