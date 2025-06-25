شاهد، ابنة مفيدة شيحة تحتفل بليلة الحنة رفقة صديقاتها والإعلاميات

احتفلت خبيرة التجميل "منة شيحة" ابنة الفنان الإعلامية مفيدة شيحة، بليلة حنتها التي أقيمت بمنزلها بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور عدد من صديقاتها، وبعض الإعلاميين وعلى رأسهم؛ بوسي شلبي ودعاء فاروق وأخريات.

ومن المفترض أن تحتفل منة بزفافها خلال الأيام المقبلة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من النجوم والنجمات من داخل الوسط الفني والإعلامي.

يذكر أن مفيدة شيحة هي إعلامية، ولدت في 6 سبتمبر 1971، وشاركت في تقديم عدد من البرامج التليفزيونية، وتخصصت في برامج المنوعات، منها: سكوت حنغني، دقيقة مفيدة، الستات مايعرفوش يكدبوا، الشيف ومفيدة في قناة cbc.

في سبتمبر 2021 أنهت تعاقدها مع قناة سي بي سي بعد عشرة سنوات من تقديم برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا وانتقلت في يناير 2022 إلى قناة النهار مع زميلتها سهير جودة لتقديم برنامج بعنوان الستات في يوليو 2022.

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