الأحد 10 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

موعد ومكان جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة

مفيدة شيحة.فيتو
مفيدة شيحة.فيتو

كشفت الإعلامية دعاء فاروق، موعد ومكان جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة، عبر حسابها الشخصي انستجرام: "صلاة الجنازة اليوم الأحد 10 نوفمبر في مسجد فاطمة الشربتلي التجمع الخامس بعد صلاة العصر مباشرة".

 

وكانت أعلنت الإعلامية سهير جودة  وفاة والدة زميلتها الإعلامية مفيدة شيحة..

 

وسرعان ما أكد الحساب الرسمي لـ مفيدة شيحة خبر الوفاة فى منشور جاء به: إنا لله وانا اليه راجعون.. والدة الإعلامية مفيدة شيحة في ذمة الله.
نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

 

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الاعلامية مفيدة شيحة الإعلامية سهير جودة مفيدة شيحة سهير جودة

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