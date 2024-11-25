مفيدة شيحة: تصريحات محمد صلاح تؤكد عدم استعداده نفسيا للرحيل عن ليفربول (فيديو)

محمد صلاح، قالت الإعلامية مفيدة شيحة إن تصريحات محمد صلاح للإعلام الإنجليزي تؤكد أنه غير مستعد نفسيا لمغادرة نادي ليفربول الإنجليزي.

فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

وأضافت خلال برنامج "الستات" المذاع على قناة “النهار” أنه "وفقا للأرقام والأداء والأهداف التي حققها محمد صلاح مؤخرا هو مؤهل للفوز بالكرة الذهبية والمرشح الأول للفوز بالجائزة".

قدرة وقوة محمد صلاح

وتابعت:"من قلبي زيي زي ملايين المصريين اتمنى إن محمد صلاح يحصد جائزة الكرة الذهبية لأنه خير من يستحقها واشتغل على نفسه ويبتعد عن كل المهاترات التي تعرض لها الفترة الماضية".

موقف جمهور ليفربول من محمد صلاح

وأكملت أن "جمهور ليفربول بيحب محمد صلاح وهو كمان مش عايز يرحل عن الريدز ولكن الإدارة قد يكون لها رأي اَخر".



تصريحات محمد صلاح النارية



وأثار محمد صلاح، الجدل بشأن مستقبله، حين قال في تصريحات إعلامية: "نحن على وشك دخول ديسمبر، ولم أتلقَ عرضًا للتجديد من ليفربول، ربما أنا أقرب للرحيل من البقاء، أشعر بالإحباط لكن سنرى".

وجاءت هذه التصريحات، في ظل تألق النجم المصري مع "الريدز، إذ سجل هدفين قاد بهما الفريق لفوز صعب على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 مساء الأحد، في الجولة 12 من البريميرليج.

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