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رياضة

المصري البورسعيدي يعزي مولودية الجزائر بعد وفاة مشجعه

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي يعزي مولودية الجزائر بعد وفاة مشجعه

تقدم النادي المصري البورسعيدي بخالص العزاء لنادي مولودية الجزائر في وفاة مشجعه في بيان رسمي، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين في الحادث الأليم بعد مباراة الفريق الجزائري بالدوري المحلي.

وكانت مباراة مولودية الجزائر ونجم شباب مقرة التي جمعتهما مساء السبت، وانتهت بالتعادل السلبي شهدت سقوط عدد من الجماهير من المدرجات العلوية لملعب 5 يوليو، في الجزائر العاصمة، بسبب التدافع الشديد.

وعلى الفور، تواجد عدد من سيارات الإسعاف داخل الملعب، لنقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة، للخضوع لفحوصات طبية.

ومن جانبها أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، وفاة شخص وإصابة 11 آخرين من مشجعي الفريق، جراء الحادث المفجع.


وغطى الحادث الأليم على احتفالات فريق مولودية الجزائر بالتتويج بالدوري للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه.

وذكر موقع "لا جازيت دو فينيك" الرياضي أن سياج تأمين انهار، ما أدى إلى سقوط العديد من المشجعين إلى الطابق الأدنى للملعب.

وامتلأ ملعب 5 يوليو بالجماهير لحضور هذه المباراة الحاسمة، التي انتهت بتعادل حامل اللقب مولودية الجزائر بدون أهداف مع فريق نجم شباب مقرة.

وإثر المأساة، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلغاء حفل تسليم كأس الدوري.

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه في منشور على منصة إكس.

وتوج مولودية الجزائر بلقب دوري المحترفين، للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه، بينما حل شبيبة القبائل وصيفًا، ليبلغ أيضًا منافسات دوري أبطال أفريقيا.

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