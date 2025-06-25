الأربعاء 25 يونيو 2025
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رياضة

محافظ بورسعيد يكشف حقيقة رفضه تخصيص أرض لمشروع النادي المصري

محافظ بورسعيد، فيتو
محافظ بورسعيد، فيتو

تطرق اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد للعديد من الملفات المتعلقة بأزمات النادي المصري خلال اجتماع موسع مع الصحفيين والإعلاميين وقيادات المحافظة اليوم الأربعاء.


وأكد حبشي أنه تم سداد كافة المستحقات الملزم سدادها من جانب محافظة بورسعيد فيما يتعلق بمشروع الإستاد الجديد، مشددا على أن هذا العام ستلعب مباراة للمصري على الاستاد الجديد سواء رسمية أو ودية.

وأشار إلى أنه لم يرفض تخصيص أرض مشروع النادي المصري كما تردد لكن هناك مشاكل قانونية يحاول حلها؛ لأنه وارد جدًا أن يعود عائد المشروع للدولة ولا يستفيد منها النادي المصري أو حتى محافظة بورسعيد.


وأكد أنه لابد من إنهاء جميع المشاكل القانونية قبل بدء المشروع حتى يستفيد منه النادي المصري.

لجنة لتطوير منشآت فروع المصري

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي في اجتماعه الذي عُقد ظهر اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لتطوير منشآته بفروعه المختلفة.

وضمت اللجنة كل من المهندس عماد البرشة وأبو العزايم سلامة ومحمد الفقي أعضاء مجلس إدارة النادي، واللواء محسن شتا مستشار مجلس الإدارة واللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي، ومن الخبرات الخارجية ضمت اللجنة عبد الفتاح حافظ مدير عام الشباب والرياضة السابق ببورسعيد والمهندس إيهاب سليمان والمهندس حسام عمر والمهندس علي جبر والمهندس إسلام فلية.

انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد 2025-2026

هذا ومن المقرر أن تبدأ اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعاتها وذلك لوضع التصورات الخاصة بتطوير منشآت النادي بعد إعداد التقارير المتكاملة عن تلك المنشآت.

يبدأ فريق المصري البورسعيدي، اليوم الأربعاء، انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد 2025-2026.

ويبدأ الفريق البورسعيدي فترة إعداده تحت قيادة فنية جديدة بقيادة التونسي نبيل الكوكي.

وتنطلق فترة الإعداد، اليوم الأربعاء، بشكل مبدئى بمدينة بورفؤاد، حيث يتدرب الفريق علي ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

ويستضيف الملعب الملحق بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة بورفؤاد، تدريبات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الموسم الكروي 2026/2025.

وحجز النادي المصري 24 غرفة مبدئيا قابلة للزيادة بأحد الفنادق بمدينة بورفؤاد للاعبين والجهاز الفنى، وسيتم استقبال اللاعبين للإقامة بالفندق بدءًا من مساء اليوم الثلاثاء

التونسي نبيل الكوكي مديرًا فنيًا للمصري

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة  كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي وذلك اعتبارًا من بداية الموسم الكروي الجديد 2026/2025.
هذا ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجهاز المعاون للكوكي وكافة تفاصيل التعاقد بعد وصوله إلى بورسعيد مساء امس الثلاثاء وذلك استعدادًا لبدء فترة الإعداد نهاية الأسبوع الجاري.

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