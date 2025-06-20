الجمعة 20 يونيو 2025
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رياضة

المصري يقترب من اختيار مدربه الجديد

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

 اقترب النادي المصري من اختيار مدربه الجديد لقيادة الفريق فى الموسم المقبل، حيث شهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين مسئولي النادي البورسعيدى من أجل الاستقرار على هوية المدير الفني الجديد.

وتأجلت بداية فترة إعداد المصري للموسم الجديد لحين اختيار المدير الفني الأجنبي الجديد الذى سيقود المصري فى الموسم المقبل.

وتولى ميمي عبد الرازق مهمة تدريب فريق المصري في آخر جولتين من عمر مسابقة الدوري، خلفًا للتونسي أنيس بوجلبان الذي رحل لتراجع النتائج، حيث نجح عبد الرازق في الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة،  لينهي الموسم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

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