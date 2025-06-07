السبت 07 يونيو 2025
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حوادث

استدعاء مجري التحريات لقائد "توك توك" تحرش بسيدة في القطامية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة القاهرة الجديدة ، باستدعاء مجري التحريات بواقعة سائق "توك توك" لاتهامه بالتحرش بسيدة والاستيلاء على مبلغ مالي منها بدائرة قسم شرطة القطامية وذلك لمعرفة ملابسات الواقعة.

وجاء في أقوال السائق: “أنا طالبت بحقي وهي رفضت تدفع لي! وكل اللي عملته اتنرفزت عليها وشديت الفلوس من إيديها، ولما عملت كده لاقتها قعدت تصرخ ولمت الناس وقالت إني بتحرش بيها”.

وأكد السائق بأقواله: “لو عاوز أتحرش بيها هنتخانق على أجرتي إزاي؟”. 

واستعجلت النيابة التحريات العامة حول الواقعة. 

وفي بداية التحقيقات أنكر السائق تحرشه بالسيدة قائلًا: رفضت تدفع الأجرة.. قلت لها حرام عليكِ أنا شقيان".

كانت البداية بتلقي قسم شرطة القطامية بلاغًا من سيدة مقيمة بالمنطقة، أفادت فيه بحدوث مشادة كلامية بينها وبين قائد مركبة "توك توك" بسبب خلاف على قيمة الأجرة، تطورت إلى قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي منها، فضلًا عن تحرشه بها.

وعلى الفور، وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه سائق "توك توك" له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.

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