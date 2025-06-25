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حوادث

زوجي وبنتي غرقا قدام عيني، أقوال زوجة ضحية سقوط سور حمام سباحة فيلا بالرحاب

تحقيقات
تحقيقات

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال زوجة ضحية شخص لقي مصرعه، جراء سقوط سور بجوار حمام سباحة خاص ارتفاعه 5 أمتار داخل فيلا بمدينة الرحاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الزوجة كشاهدة عيان بالتحقيقات: “لحد الآن مش عارفه ايه اللي حصل كل اللي شوفته إن جوزي وبنتي كانوا في حمام السباحة الخاص بتاعنا كالعادي في يومهم فجأة وبدون مقدمات الحيطة وقعت عليهم وهما في المياه.. شوفتهم بيغرقوا قدام عيني وما عرفتش أعمل حاجة ".

وأمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث الجنائية حول الحادث، ودفعت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل الجثث لأقرب مستشفى.

وكانت مباحث قسم شرطة الرحاب تلقت بلاغا يفيد بسقوط حائط داخل حمام سباحة خاص بإحدى الفيلات الخاصة بدائرة القسم وسقوط ضحايا، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط حائط علي حمام سباحة متواجد داخل فيلا خاصة بمنطقة الرحاب، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخصين. 

وتم نقل جثث المتوفين الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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