هوايته قتل الفلسطينيين، مقتل رونين موشي في كمين يثير الجدل ونشطاء: عدالة السماء (فيديو)

مقتل جنود احتلال في كمين للقسام، تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو لجندي الاحتلال رونين موشي، الذي لقي مصرعه مع 6 آخرين في كمين لجيش الاحتلال نصبه لهم مقاتلو القسام، وأوقعوا 7 جنود داخل دبابة ميركافا.

جندي إسرائيلي يقتل الفلسطينيين عشوائيًا

ويظهر الفيديو حالة الهستيريا والجنون الذي كان عليه جندي الاحتلال رونين موشي، وهو يطلق النار من بندقيته الآلية على صدور الفلسطينيين العزل، وهو يضحك برغم الصراخ الذي ظهر حوله من الفلسطينيين، الذين أصيبوا جراء الطلقات العشوائية التي يطلقها رونين من بندقيته، وأدت لمصرع العديد من الفلسطينيين.

مقطع متداول للجندي في قوات الاحتلال رونين موشي يظهر في فيديو قبل مقتله بيوم في كمين خانيونس وهو يطلق النار بشكل عشوائي على المناطق الفلسطينية السكنية ليلا

بالأمس قتل مع ستة من الجنود بعد انفجار ضرب مدرعتهم في كمين لكتائب القسام مما أدى إلى تدميرها واحتراق ضابط وستة جنود بداخلها pic.twitter.com/3eUI06TPtW — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) June 25, 2025

لكن ضحكات رونين موشى انقلبت إلى حطام متناثر، عندما تم استهدافه وعدد آخر من جنود الاحتلال الإسرائيلي من قبل مقاتلي القسام، التي استهدفتهم وأوقع منهم في كمين في خان يونس بغزة، في حادث وصفه الاحتلال الإسرائيلي بأنه حادث أمني خطير.

أثار المقطع الصادم لجندي الاحتلال ردود أفعال واسعة، وخاصة بعد مقتله في كمين القسام، فقال البلوجر الفلسطيني أحمد الأندلسي: "إنها عدالة السماء. هذا هو الجندي رونين موشي قبل مقتله بليلة واحدة مع ستة جنود آخرين مساء أمس، كانت هوايته إطلاق النار بشكل عشوائي... تخيلوا كم فلسطيني قتل بسبب وحشيته".

آخر فيديو لقاتل الفلسطينيين في خان يونس

وعلق الإعلامي تامر المسحال علي مقطع قتل جندي الاحتلال لعدد من الفلسطينيين العُزل والقضاء عليه بعد يوم واحد من جريمته التي ارتكبها بحق الفلسطينيين، فقال: "مقطع متداول للجندي في قوات الاحتلال رونين موشي يظهر في فيديو قبل مقتله بيوم في كمين خانيونس وهو يطلق النار بشكل عشوائي على المناطق الفلسطينية السكنية ليلا، بالأمس قتل مع ستة من الجنود بعد انفجار ضرب مدرعتهم في كمين لكتائب القسام مما أدى إلى تدميرها واحتراق ضابط وستة جنود بداخلها".

وقال الناشط الفلسطيني محمد عيد: "هذا الجندي رونين موشي يظهر في فيديو قبل مقتله بيوم في كفين خانيونس وهو يطلق النار بشكل عشوائي على الناس العزل والمدنيين في قطاع غزة، بالأمس أخذ شباب غزة بالثأر منه وأحرقوه بقلب دبابته هو و6 جنود آخرين وتحول لقطع من الأشلاء المتناثرة... وعظمه صار مكاحل.. اللهم أدم عز رجالنا وثبتهم وقوي شوكتهم وأمددهم بمددك يا قوي يا متين".

رونين موشي تحول لأشلاء

أما البلوجر أحمد حمزة فقال: "رونين موشي يظهر في فيديو قبل مقتله بيوم في كمين خانيونس وهو يطلق النار بشكل عشوائي على الناس العزل والمدنيين في قطاع غزة، بالأمس أخذ شباب القسام الثأر منه ومن جيشه وحرقوه بقلب دبابته هو و6 جنود آخرين وتحول لقطع من الأشلاء المتناثرة والذائبة..".

مقتل 7 جنود في كمين بخان يونس، فيتو

وعلق البلوجر كمال مستور فقال: “إنها عدالة السماء... حي الله الرجال هذا هو الجندي رونين موشي قبل مقتله بليلة واحدة... كانت هوايته إطلاق النار بشكل عشوائي... تخيلوا كم فلسطيني قتل بسبب وحشيته”.

الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مقتل 7 جنود وضباط في معارك قطاع غزة، وهم (الملازم ماتان شاي ياشينوفسكي، قائد فصيل في كتيبة الهندسة، والرقيب رونيل بن موشيه، والرقيب نيف راديا، والرقيب رونين شابيرو، والرقيب شاحار مانواف، الرقيب مايان باروخ) لكن لم يتم الكشف عن اسم جنده السابع.

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