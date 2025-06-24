كواليس الفخ القاتل، القسام تكشف طريقة إيقاع وحدة إسرائيلية في كمين ناري بخان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ كمين مركب استهدف قوة صهيونية خاصة داخل أحد المباني في منطقة الترخيص القديم جنوب مدينة خان يونس.

قذائف الياسين و"آر بي جي" واستهداف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح البيان أن المجاهدين استهدفوا القوة المتوغلة باستخدام قذيفة "الياسين 105" وقذيفة "آر بي جي"، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

إطلاق نيران مكثف

وتابعت: بعد تنفيذ الضربة الأساسية، قامت وحدة الرصد والاستهداف في الكتائب بإطلاق وابل من النيران الرشاشة على المبنى والمحيط المباشر له، بهدف منع أي محاولة إنقاذ أو انسحاب للقوة المستهدفة.

خسائر مؤكدة بين صفوف جيش الاحتلال

وأكدت كتائب القسام أن العملية أوقعت خسائر محققة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي ما بين قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن الكمين كان مدروسًا وتم في توقيت مفاجئ خلال تحركات القوات المعادية في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد المصابين جراء الحادث الأمني الذي وقف في قطاع غزة إلي نحو 16 جريحًا، أغلبهم إصابتهم حرجة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أكدت منذ قليل، مقتل 3 جنود وإصابة آخرين بعضهم حالتهم حرجة في كمين للمقاومة في خان يونس بقطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.