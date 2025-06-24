الثلاثاء 24 يونيو 2025
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خارج الحدود

بعد كمين خان يونس، مخاوف من فقدان عدد من جنود جيش الاحتلال في غزة

الجنود الإسرائيليين،
الجنود الإسرائيليين، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مروحيات عسكرية تابعة لـ الجيش الإسرائيلي قامت بنقل الجنود المصابين من موقع الكمين في خان يونس جنوب قطاع غزة إلى مستشفى "تال هاشومير" في تل أبيب، نظرًا لخطورة الإصابات.

 

استهداف ناقلة هندسية إسرائيلية في خان يونس واشتعال النيران

وأشارت التقارير إلى أن ناقلة جنود تابعة لسلاح الهندسة وقعت في كمين محكم داخل خان يونس، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بالكامل، وسط حالة من الفوضى في الموقع.

 

جنود إسرائيليين مفقودون ومخاوف من اختطاف

ولا تزال هناك معلومات أولية عن جنود مفقودين في محيط موقع الكمين، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عمليات التمشيط، وسط مخاوف حقيقية على حياتهم أو احتمال اختطافهم.

 

إطلاق نار من المروحيات الإسرائيلية

وفي محاولة للسيطرة على الوضع، أطلقت مروحيات إسرائيلية النار بكثافة على جنوب خان يونس لتأمين انسحاب القوات البرية ومحاولة استعادة السيطرة على موقع الهجوم.

ارتفاع حصيلة الخسائر الإسرائيلية في خان يونس بقطاع غزة

حتى اللحظة، تم تأكيد مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 15 آخرين، بعضهم في حالة حرجة للغاية، في واحد من أخطر الهجمات الميدانية منذ بداية التصعيد.

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