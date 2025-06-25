سرايا القدس: دمرنا آلية صهيونية في منطقة الترخيص القديم

أفاد مقاومون في مجموعة سرايا القدس الفلسطينية أنهم دمّروا مساء أمس آلية عسكرية صهيونية متوغلة في منطقة "الترخيص القديم" جنوب مدينة خانيونس بتفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار - زرعوها مسبقًا، في تفشي لموجة المقاومة ضد إسرائيل وحرب الإبادة.

مقتل 7 جنود في قطاع غزة بانفجار عبوة ناسفة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، رسميًا، بمقتل 7 جنود في قطاع غزة بانفجار عبوة ناسفة زرعها أحد المقاومين على آلية عسكرية من نوع "بوما".

ونشرت إذاعة جيش الاحتلال تفاصيل الكمين، وقالت إنه في مساء أمس عند الساعة 17:30 تم تلقي أول بلاغ عن ناقلة جنود مدرعة من نوع “بوما” تابعة لقوات الهندسة القتاليّة وقد اشتعلت فيها النيران.

محاولات الإطفاء باءت بالفشل

وأضافت أنه "من التحقيق الأولي تبين أن مقاومًا واحدًا اقترب من الناقلة وألصق بها عبوة ناسفة، وانفجارها أدى إلى اشتعال الناقلة بالكامل.

وأشارت إلى أنه تم استدعاء قوات إطفاء عسكرية إلى المكان وبذلوا جهودًا لإطفاء ناقلة الجنود المشتعلة، وتم إحضار جرافة من نوع D9 إلى الموقع وغطت الناقلة بالرمال في محاولة لإطفائها، لكن كل محاولات الإطفاء باءت بالفشل.

سحب ناقلة الجنود إلى داخل الأراضي المحتلة

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال، أن القرار الذي تم اتخاذه في الميدان هو سحب ناقلة الجنود إلى داخل الأراضي المحتلة، وهناك مواصلة جهود الإطفاء، وتم جرّ ناقلة “بوما”، أولًا إلى شارع صلاح الدين في خانيونس، ومن هناك إلى خارج قطاع غزة، بينما كان الجنود السبعة لا يزالون بداخلها يشتعلون.

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