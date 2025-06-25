"شبابنا وتراثنا"، مبادرة لإحياء التراث بمنطقة آثار الفيوم

أطلقت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم مبادرة “شبابنا وتراثنا”، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وتهدف المبادرة إلى إحياء التراث المصري، وتعريف الشباب بتاريخهم من خلال أنشطة تثقيفية، وفنية، وورش عمل تفاعلية.

محاور مبادرة شبابنا وتراثنا

وقالت نرمين عاطف مدير إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الفيوم، إن المبادرة تعمل على عدة محاور أهمها، تعزيز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية، ودعم المواهب الشبابية في مجالات الفنون التراثية، وتنظيم فعاليات ميدانية تسلط الضوء على التراث المحلي، ودمج التراث بالأنشطة الشبابية لإحيائه بأسلوب معاصر.

وأضافت مدير إدارة الوعي الأثري بمحافظة الفيوم، أن شباب اليوم هم حملة إرث الأمس وبناة مستقبل الوطن، ومن هنا تأتي أهمية هذه المبادرة التي تسعى إلى بناء جسر حي بين الماضي والحاضر والمستقبل.

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