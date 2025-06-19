سماح حمزة تكسر الحواجز، أول سيدة تتولى مدير التعاقدات بنادي الفيوم وتتحدى نظرة المجتمع

أثار قرار تعيين امرأة مديرا للتعاقدات لفريق الكرة بنادي الفيوم حفيظة الرياضيين بالمحافظة، وانقسموا بين مؤيد ومعارض، ومنهم من أكد أن المرأة ليس لديها مقومات هذه المهنة، لأنها تحتاج قدرات مختلفة للتفاوض وقوة تحمل للعمل في أوقات غير عادية قد تصل للعمل المتواصل 24 ساعة والتواجد خارج المنزل في أوقات غير معتادة، فما هو رأي سماح حمزة، أول سيدة تعمل مديرا للتعاقدات لفريق كرة القدم.

رغبة في صناعة التاريخ

تقول أول إمرأة مدير تعاقدات، إنها اقتحمت هذا المجال رغم أنه لا يناسب طبيعة المرأة، ولكن رغبتها في أن تصنع تاريخا للمرأة المصرية في مجال كرة القدم، ومن أحلامي أن أكون على رأس إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، وقد بدأت المشوار من العمل وكيل لاعبين، السيدة الوحيدة أيضا في هذا المجال، ثم مدير تعاقدات بايونير في الدرجة الثالثة وصعد في موسم واحد ثم مدير تعاقدات المشروع القومي ستارز في ايجيبت لمدة موسمين وهو مشروع خاص بالدولة، ثم مدير تعاقدات نادي الفيوم.

ليس من أحلام المرأة العادية

وتشير إلى أن هذه المهنة ليست حلما لأي امرأة عادية، أما المرأة التي لها طموح في صناعة تاريخ لبنات جنسها عليها أن تقتحم المجالات التي لم يتصور الإنسان العادي أن تكون للمرأة فيها اليد العليا، وسيخوض تجربة مدير التعاقدات في الفرق الرياضية في الأعوام القادمة العديد من السيدات، بعد أن يشهد التاريخ مدى النجاح الذي من الممكن أن تحققه امرأة في هذا المجال، ولمن لا يعرف طبيعة المرأة فنحن ذوات عقلية تفاوضية بالفطرة، ومع الدراسة والخبرات ستنجح المرأة في هذا المجال.

خطة عملها

وتابعت أن أول خطوات عملها الاجتماع مع المدير الفني للفريق، لتحديد احتياجاته ومواصفات اللاعب الذي يحتاجه في كل مركز يحتاج التدعيم، أما مراحل التفاوض مع اللاعب وناديه فتحتاج إلى مهارات خاصة في ترغيب اللاعب في النادي الذي أعمل به، وفي نفس الوقت ترغيب ناديه الأصلي في الاستغناء عن عقد اللاعب بعدة إغراءات قد تكون مالية أو لاعبين آخرين في نفس المركز أو في مراكز يحتاجها النادي صاحب عقد اللاعب، وهذا يحتاج أيضا مهارة في إدارة الحوار ليخدم أفكارك.

أسباب نجاح مدير التعاقدات

وأضافت أن من أسباب النجاح لمدير التعاقدات، أن يكون متمكنا من أدواته، ولديه دراسة مسبقة عن اللاعب محل التفاوض وناديه الذي يمتلك عقده، وميزات وحوافز عقده، والميزات والحوافز التي يقدمها النادي الذي يعمل به مدير التعاقدات، ولوائح المسابقة التي يلعب فيها الناديين، ولوائح الانتقالات في الفيفا والاتحاد المصري، كل هذه أدوات يجب التمكن منها، بالإضافة إلى اللباقة وحسن المظهر والتمكن من السيطرة على دفة الحوار حتى يوجه إلى ما يخدم هدفك.

أما التعامل مع وكلاء اللاعبين فهو مهارة مختلفة تماما عن التعامل المباشر مع اللاعب أو النادي، فوكيل اللاعب يسعى دائما لتحقيق أقصى المكاسب للاعب وهذا عكس رغبات مدير التعاقدات الذي يريد تحقيق أقصى مكسب لناديه، وبالتالي لابد أن يكون مدير التعاقدات لديه خطة مسبقة لتحديد نقطة تلاقي بين مصالح ناديه ومصلحة اللاعب ليحقق جميع الأطراف مكسبا دون المجيء على حقوق الطرف الآخر.

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