آثار الفيوم تنظم رحلة لطلاب المدارس إلى هرمي اللاهون وهوارة (صور)

نظمت إدارة الوعى الأثرى بمنطقة آثار الفيوم، زيارة علمية لطالبات مدرسة المحمدية الإعدادية بنات لزيارة هرمي هوارة واللاهون، ضمن بروتوكول التربية والتعليم ومنطقة آثار الفيوم، لتفعيل مبادرة “كنز بلادي” لتعزيز الوعي الأثري لدى طلاب المدارس.

منطقة هرم هوارة

وقالت نرمين عاطف مدير إدارة الوعي الاثري بالفيوم: إن هرم هوارة أحد أهرامات مصر التي بناها الملك إمنمحات الثالث، وهو من الطوب اللبن المكسي بالحجر الجيرى، وكان الارتفاع الاصلي للهرم 58 مترا، ويحتوي على دهاليز وحجرات كثيرة، تنتهي بحجرة الدفن، التي وجد بها تابوت حجري ضخم من قطعة واحدة من حجر الكوارتزيت يصل وزنها إلى 110 أطنان، وباب الغرفة كان مغلقا بحجر ضخم، ساقط عن طريق تسريب رمل تحته إلى غرفتين صغيرتين جانبيتين، ولم يستطع اللصوص دخول حجرة التابوت من هذا الباب، ولكن تمكنوا من الوصول إليها عن طريق فتحة في السقف، ونهبوها ما فيها من أثاث جنائزي.

تاريخ هرم اللاهون

وأضافت مدير إدارة الوعي الأثري بالفيوم: إن هرم اللاهون أيضا هو أحد أهرامات الملك سنوسرت الثاني من الأسرة 12، وتم بناؤه من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترا على مشارف مدينة اللاهون جنوب بمحافظة الفيوم، على بعد 23 كيلو مترا جنوب مدينة الفيوم، وكان مكسوا بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 مترًا وطول قاعدته 106 أمتار، ويقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية، عثر بداخله على الصل الذهبي الذي كان يوضع فوق التاج الملكى.

كما اكتشفت بجوار الهرم مصطبة مقبرة الأميرة سات حتحورات أيونت ومقبرة مهندس الهرم إنبى في الجنوب و8 مصاطب كانت مقابر لأفراد الأسرة المالكة، وفي منطقة الهرم توجد جبانة اللاهون ومدينة عمال اللاهون.

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