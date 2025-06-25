مسلحون يقتلون 17 جنديا في هجمات شمال نيجيريا

كشفت مصادر أمنية ومسئول محلي اليوم الأربعاء أن 17 جنديا على الأقل قتلوا في شمال نيجيريا عندما اقتحم مسلحون ثلاث قواعد للجيش في أحدث هجوم فى منطقة تعانى من العنف.

عمليات الخطف للحصول على فدية

العصابات المسلحة التى تعمل فى الشمال الغربى، والمعروفة محليًا باسم قطاع الطرق، تشارك عادة فى عمليات الخطف للحصول على فدية وتستهدف قوات الأمن.

وقال الجيش النيجيري فى بيان: "للأسف، دفع بعض المحاربين الشجعان الثمن الأكبر فى المعارك التى استمرت طوال اليوم، بينما يتلقى أربعة جنود أصيبوا فى المعركة العلاج حاليا من جروح ناجمة عن طلقات نارية"، وفقا لموقع وكالة رويترز.

مسلحين شنوا هجمات مفاجئة على قواعد العمليات المتقدمة للجيش

وقال مصدران أمنيان، إن مسلحين شنوا هجمات مفاجئة على قواعد العمليات المتقدمة للجيش فى منطقتى كوانار دوتسى ماريجا وبوكا فى ولاية النيجر وقاعدة أخرى فى ولاية كادونا المجاورة، واشتبكوا مع القوات لعدة ساعات.

وقالت المصادر وعباس كاسوار جاربا، رئيس منطقة ماريجا، إن جميع القتلى السبعة عشر كانوا فى قاعدة كوانار دوتسى ماريجا.

وقال ضابط فى الجيش النيجيري: "كان كمينًا، جاءوا (المسلحون) من العدم واستخدموا ذخيرة ثقيلة للهجوم".

مقتل عدد من المسلحين

وقال الجيش النيجيرى، إنه شن هجمات مضادة، ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين.

أدى انعدام الأمن إلى إرهاق الجيش النيجيرى، حيث يواجه العصابات المسلحة إلى جانب جماعات إسلامية مثل بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية فى شمال شرق البلاد.

وشهدت ولاية النيجر كمائن ضد أفراد عسكريين، ومن المعروف أن مقاتلى بوكو حرام ينشطون هناك.

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