مقتل 26 شخصا في انفجار بشمال شرقي نيجيريا

لقي‭‭ ‬‬ما لا يقل عن 26 شخصًا حتفهم في نيجيريا، مساء أمس الإثنين، عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في سيارتين بولاية بورنو في شمال شرقي نيجيريا، وفق وكالة "رويترز".

وقبل ذلك قال سكان والشرطة إن مسلحين يشتبه بأنهم إسلاميون قتلوا 22 شخصًا على الأقل، وأصابوا آخرين في هجومين منفصلين خلال مطلع الأسبوع في شمال شرقي نيجيريا، في أحدث حوادث في منطقة تعاني من العنف المسلح.

وتواجه نيجيريا تمردًا طويل الأمد في منطقتها الشمالية الشرقية، الذي تقوده في المقام الأول جماعة "بوكو حرام" المتشددة المسلحة وفرعها، تنظيم "داعش" في غرب إفريقيا.

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