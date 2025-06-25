تشكيل لجنة للتطوير، أول قرارات مجلس المصري استعدادا للموسم الجديد

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي في اجتماعه الذي عُقد ظهر اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لتطوير منشآته بفروعه المختلفة.

لجنة لتطوير منشآت فروع المصري

وضمت اللجنة كل من المهندس عماد البرشة وأبو العزايم سلامة ومحمد الفقي أعضاء مجلس إدارة النادي، واللواء محسن شتا مستشار مجلس الإدارة واللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي، ومن الخبرات الخارجية ضمت اللجنة عبد الفتاح حافظ مدير عام الشباب والرياضة السابق ببورسعيد والمهندس إيهاب سليمان والمهندس حسام عمر والمهندس علي جبر والمهندس إسلام فلية.

انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد 2025-2026

هذا ومن المقرر أن تبدأ اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعاتها وذلك لوضع التصورات الخاصة بتطوير منشآت النادي بعد إعداد التقارير المتكاملة عن تلك المنشآت.

يبدأ فريق المصري البورسعيدي، اليوم الأربعاء، انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد 2025-2026.

ويبدأ الفريق البورسعيدي فترة إعداده تحت قيادة فنية جديدة بقيادة التونسي نبيل الكوكي.

وتنطلق فترة الإعداد، اليوم الأربعاء، بشكل مبدئى بمدينة بورفؤاد، حيث يتدرب الفريق علي ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

ويستضيف الملعب الملحق بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة بورفؤاد، تدريبات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الموسم الكروي 2026/2025.

وحجز النادي المصري 24 غرفة مبدئيا قابلة للزيادة بأحد الفنادق بمدينة بورفؤاد للاعبين والجهاز الفنى، وسيتم استقبال اللاعبين للإقامة بالفندق بدءًا من مساء اليوم الثلاثاء

التونسي نبيل الكوكي مديرًا فنيًا للمصري

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي وذلك اعتبارًا من بداية الموسم الكروي الجديد 2026/2025.

هذا ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجهاز المعاون للكوكي وكافة تفاصيل التعاقد بعد وصوله إلى بورسعيد مساء امس الثلاثاء وذلك استعدادًا لبدء فترة الإعداد نهاية الأسبوع الجاري.

من هو التونسي نبيل الكوكي مدرب المصري ؟

الجدير بالذكر أن الكوكي والبالغ من العمر 55 عامًا سبق له قيادة العديد من الأندية داخل وخارج تونس، حيث تولى مهام الإدارة الفنية لأندية الصفاقسي والأفريقي والملعب التونسي والبنزرتي وقوافل قفصة بتونس وكذلك أندية وفاق سطيف وأهلي برج بوعريرج وشباب بلوزداد الذي نجح في قيادته للفوز بالدوري الجزائري موسم 2023/2022، كما قاد أيضا أندية الهلال السوداني والاتحاد الليبي والمحرق البحريني والرمثا والفيصلي الأردنيين

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