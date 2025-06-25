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محافظات

محافظ بورسعيد يصدق على تخصيص قطعة أرض بالحي الإماراتي لمشروعات الإسكان الاجتماعي

محافظ بورسعيد اللواء
محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، فيتو

صدق اللواء محب حبشي بشكل مبدئي على كتاب الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، بشأن طلب تخصيص قطعة أرض بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، والتمويل العقاري، وذلك لاستكمال مشروع الإسكان الاجتماعي " الكراسة الزرقاء ٢٠١٦ جنوب بورسعيد - مشروع الـ ٩٠٠٠ وحدة ".

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي لمحافظة بورسعيد والذي ترأسه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد يترأس جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة

محافظ بورسعيد يصدق على تخصيص قطعه ارض لصالح الاسكان الاجتماعي

جاءت فعاليات الجلسة، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب  المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، واللواء عمر الشافعي السكرتير المساعد، واللواء حازم محمود مساعد مدير أمن بورسعيد، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعادل اللمعي، وحسن عمار والدكتورة أمل عصفور، عدد من القيادات التنفيذية وممثلو الأحزاب والمجتمع المجتمعي والإعلاميين.

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