الخميس 19 يونيو 2025
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قفزة لجامعة بورسعيد في التصنيف العالمي US News

رئيس جامعه بورسعيد
رئيس جامعه بورسعيد ونائب رئيس الجامعه، فيتو

 احتلت جامعة بورسعيد  مرتبة متقدمة في التصنيف العالمي US News، ونجحت في تحقيق قفزة عالمية بتقدمها للمرتبة 884 عالميًا مقارنة بالعام الماضي الذي حققت فيه المرتبة 1150.

وعلى جانب آخر احتلت جامعة بورسعيد المرتبة 17 على مستوى الجامعات المصرية هذا العام أيضا.

رئيس جامعه بورسعيد ونائب رئيس الجامعه، فيتو 
رئيس جامعه بورسعيد ونائب رئيس الجامعه، فيتو 

رئيس جامعة بورسعيد يقدم التهاني بمناسبة الإنجاز العلمي

 ومن جانبه هنأ الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على الإنجاز العلمي السالف ذكره، كما قدم رئيس الجامعة التهاني لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين ومنتسبي الجامعة.

 

جامعه بورسعيد تتربع على مقدمه التصنيف العالمي، فيتو 
جامعه بورسعيد تتربع على مقدمه التصنيف العالمي، فيتو 

إشادة نائب رئيس جامعه بورسعيد  بالمجهود المبذولة

ومن جانبها أثنت  الدكتورة راوية رزق على المجهود المبذول من الجامعة في النهوض بالبحث العلمي موجهة الشكر إلى فريق عمل التصنيف بالجامعة،  الدكتور صالح زرمبة والدكتورة هبة سليمان استشاريي التصنيف والدكتور عامر شحاته مقرر التصنيف.

 

معايير التصنيف العالمي اليو اس

وأضافت نائب رئيس جامعة بورسعيد أن تصنيف اليو اس يعتمد على عدة معايير هي: النشر العلمي والتأثير البحثي والاستشهادات والتعاون الدولي في مجال البحث والسمعة الأكاديمية، ونسبة الأبحاث ذات التأثير العالي والذي يقيس نسبة الأبحاث التي تقع ضمن أعلى 10% من الأبحاث الأكثر استشهادًا والسمعة الإقليمية وجودة البرامج الذي يقيس جودة البرامج الدراسية.

جدير بالذكر  أن هذا العام شهد  تواجد 21 جامعة من الجامعات المصرية  ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، مقارنة بالعالم الماضي الذي شهد 15 جامعة فقط من  مصر في الترتيب العالمي.

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الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد جامعات مصر جامعة بورسعيد

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