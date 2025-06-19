قبل غلق باب الحجز، نصائح مهمة للمتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 7

يغلق صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الإسكان باب التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 للمواطنين متوسطي الدخل يوم الأحد المقبل 22 يونيو.

ووجه الصندوق مجموعة من النصائح للمواطنين المتقدمين لحجز شقق سكن لكل المصريين 7 والتى تطرحها بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

ومن أبرز تلك النصائح التالي:

-يجب على المواطن الراغب في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل تجهيز المستندات المطلوبة، والموضحة في كراسة الشروط، في ملف PDF لا تتجاوز مساحته 2 ميجابايت، ورفعها عبر الموقع الإلكتروني للحجز https://shmff-reg.shmff.gov.eg، مع دفع مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ورسوم التسجيل، حتى يصبح التسجيل رسميًا ونهائيًا، علمًا بأن عدم إجراء أي خطوة من هذه الخطوات يعني أن التقديم غير صحيح وغير مكتمل ولن يعتد به.

- قيام المواطنين الذين سددوا مقدم جدية الحجز فقط أو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني فقط، باستكمال باقي الإجراءات، حتى يصبح التقديم مكتملًا ويتم النظر في الملفات الخاصة بهم عقب غلق الإعلان.

- الطرح الجديد "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل يضم وحدات متنوعة في أسعارها وأماكن تواجدها ومواعيد تسليمها، بما يمنح الفرصة لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط باختيار الوحدات الراغبين في حجزها.

-الوحدات السكنية المطروحة للتسليم خلال 36 شهرًا، يبلغ عددها 5372 وحدة سكنية بمساحة 120 مترا لجميع الوحدات ومطروحة في عدد من المحافظات وهي محافظة البحر الأحمر (منطقة الحجاز- البداري) بواقع 880 وحدة سكنية، ومحافظة الدقهلية (منطقة الشيخ زايد- زمام مدينة جمصة) بواقع 1920 وحدة سكنية، ومحافظة المنيا (أرض الموقف بشارع الشنواني- مغاغة) بواقع 72 وحدة سكنية، وجميع هذه الوحدات تبلغ مساحتها 120 مترًا، بينما في محافظة مطروح (منطقة الكيلو 9 خلف جامعة مطروح) يتوفر 2500 وحدة سكنية تبلغ مساحتها 120 مترًا.



-الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري، يبلغ عددها 396 وحدة سكنية، والمساحات تتراوح ما بين 90 مترا إلى 127 مترًا وهى مطروحة في عدد من المحافظات، وهي محافظة دمياط بمدينة الزرقا بعدد 12 وحدة سكنية بمساحة 105 أمتار، وفي مدينة شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية بعدد 52 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا، وكذلك في مدينة شطا- خلف مدينة الأثاث بواقع 89 وحدة سكنية وتضم المدينة وحدات بمساحتين، الأولى 111 مترا والثانية مساحة 114 مترا.

وتشهد محافظة البحر الأحمر طرح وحدات سكنية بمدينة الغردقة بعدد 80 وحدة سكنية بمساحة 124 مترا ومساحة 127 مترا وفيما يخص محافظة الدقهلية، يتم طرح الوحدات في مدينة جمصة بواقع 163 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا وفيما يخص الوحدات السكنية تسليم خلال 18 شهرًا، فإن عدد الوحدات المطروحة 9872 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح ما بين 100 متر إلى 120 مترا.

- الوحدات السكنية تسليم خلال 18 شهرًا مطروحة في عدد من المدن الجديدة، وهي محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة) تضم 292 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، ومحافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة) تضم 24 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 أمتار، و120 مترا، وفي محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة – غرب أسيوط) يوجد 169 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 أمتار، و120 مترا ومحافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة) تضم 48 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 أمتار، و120 مترا. وفي محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة) يتوافر 54 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 أمتار، و120 مترا ومحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان) يتوافر بها 766 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 أمتار، و120 مترا.

كما ان محافظة القاهرة يتوافر بها وحدات سكنية في مدينة 15 مايو بواقع 1269 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 أمتار، و120 مترا، ومدينة بدر بواقع 946 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 أمتار، و120 مترا، وكذلك مدينة حدائق العاصمة بواقع 2543 وحدة سكنية بمساحات 100 متر، و110 أمتار، و120 مترا.

وتشهد محافظة الجيزة طرح وحدات في مدينة حدائق أكتوبر بواقع 1586 وحدة سكنية وبمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، ومدينة السادس من أكتوبر بواقع 1059 وحدة سكنية وبمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 أمتار، و120 مترا.

ويتوافر في محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة) 1116 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 أمتار، و120 مترا.

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