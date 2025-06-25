خلال استقباله وفدا برلمانيا، محافظ الإسكندرية يكشف أبرز التحديات والمخططات الاستراتيجية

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن من أبرز التحديات التي تواجه المحافظة عدم التوازن بين عدد السكان والحيز العمراني، حيث يعيش 85% من السكان على 35% من المساحة الكلية.

وفد برلماني في زيارة إلى محافظة الإسكندرية

جاء ذلك خلال استقباله وفدا برلمانيا من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بديوان عام المحافظة.

الخطط الاستراتيجية لمحافظة الإسكندرية

وتناول المحافظ أمام الوفد البرلماني، التفاصيل الكاملة للخطط الاستراتيجية للمحافظة في العديد من القطاعات، وبينها الملف الصناعي، مشيرا إلى الإسكندرية ضمن المخطط الاستراتيجي حتى 2032 تصل عدد المناطق الصناعية إلى 16 منطقة.

واستعرض الفريق أحمد خالد، ما يتعلق بملف السياحي، لاسيما وأن هذا القطاع من المقومات الرئيسية في المحافظة، مشيرا إلى التوسع في إقامة الغرف الفندقية، فضلا عن رفع كفاءة المنشآت السياحية والأثرية.

تحديات الإسكندرية في مشكلات المرافق

وكشف محافظ الإسكندرية، أن من أبرز التحديات تتمثل في عدم قدرة شبكات المرافق على تلبية الاحتياجات، وخصوصا فيما يتعلق بمياه الأمطار وتصريفها، بسبب الأحوال الجوية.

مشكلات الزحام والمرور في الإسكندرية

وأشار الفريق أحمد خالد، إلى إشكاليات الزحام والاختناقات المرورية، وما يتطلبه من النهوض بشبكات الطرق، وتوفير وسائل نقل مناسبة للمواطنين.

ولفت إلى أن من بين التحديات، التي تواجه الإسكندرية، تتمثل في وجود العديد من الجاليات بواقع 76362 وافدا، فضلا عن تردد المصطافين بشكل يومي بنحو 2,8 مليون مواطن، مؤكدا أن ذلك يمثل ضغطا كبيرا على المرافق والخدمات العامة.

زيادة الحيز العمراني في الإسكندرية

وكشف الفريق أحمد خالد، أن المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية 2030، يستهدف زيادة الحيز العمرانية بواقع 18 ألف فدان في مناطق "جنوب المنتزه _ العامرية _ برج العرب _ أبيس".

كما استعرض المحافظ أمام الوفد البرلماني المشروعات المنفذة بواقع 63 مشروعا، بتكلفة إجمالية 90,5 مليار جنيه، فضلا عن المشروعات المقرر تنفيذها في الفترة المقبلة، والتي تشمل العديد من القطاعات.

وأشار الفريق أحمد خالد، إلى أن التعامل مع التدفقات المالية من أجل تنفيذ المشروعات عن طريق مشروعات الخطة الاستثمارية، التمويل المركزي، واستقطاب الجهات المانحة بالتمويل.

وكشف محافظ الإسكندرية، تفاصيل التعاون مع الجهات الدولية المانحة، وما تقوم به من مشروعات يتم تنفيذها في عدد من القطاعات على مستوى المحافظة.

وشهد لقاء الوفد البرلماني في ديوان عام محافظة الإسكندرية، استعراض تفاصيل العديد من المشروعات، وفي مقدمتها شبكات الطرق والمحاور والأنفاق.

جهود إعادة الشيء لأصله في الإسكندرية

كما استعرض مينا عاطف، مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل معدلات الصرف على ملف إعادة الشيء لأصله والتي ارتفعت من نحو 45 مليون لأكثر من 226 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، ومخطط خلال النصف الأول من العام المالي المقبل تحقيق 150 مليون جنيه.

وتسائل النائب أحمد السجيني، رئيس الوفد البرلماني، عن آلية ارتفاع الرقم بهذه الصورة، ليوضح مدير مديرية الطرق، من خلال التواصل المستمر مع المقاولين، ووضع خطة قصيرة وطويلة الأجل، وبالعرض المستمر على المحافظ.

من جانبه أكد المهندس أحمد السجيني، أن نموذج إعادة الشيء لأصله في الإسكندرية مثال يمكن تعميمه على جميع المحافظات، مؤكدا أنه سيتم إرسالها كتجربة منفصلة لوزارة التنمية المحلية لإدراجها في معهد سقارة.

جهود مشروعات الصرف الصحي

كما تم استعراض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية، وكذلك تحسين خدمات الطاقة الكهربائية، فضلا عن إجراءات تحسين جودة الخدمات التموينية، وتحسين الخدمات الصحية.

وشهد الاجتماع عرض ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، وخطة مواجهة إشكالية ارتفاع الكثافة الطلابية، من خلال افتتاح فصول جديدة، وعمل الصيانة الشاملة لعدد كبير من المدارس، والتوسع في افتتاح المدارس الخاصة.

جهود مواجهة العقارات الآيلة للسقوط

وفيما يتعلق بملف الثروة العقارية، والمنشآت الآيلة للسقوط، كشف المسئول بمحافظة الإسكندرية، أن هناك 7500 قرار هدم، و14500 قرار ترميم، فضلا عن 74 ألف عقار مخالف، حيث تتركز العقارات الآيلة للسقوط في مناطق حي غرب، الجمرك، ووسط.

كما استعرض احتياجات محافظة الإسكندرية من وحدات سكنية لحل أزمة العقارات الآيلة للسقوط بواقع 54153 ووحدة سكنية بمساحة 90 مترا.

وشهد الاجتماع استعراض جهود مواجهة العشوائيات في محافظة الإسكندرية، والتي كان يشكل بعضها خطورة داهمة.

خطة الإسكندرية في حل مشكلات القمامة

كما تم استعراض جهود منظومة إدارة وجمع القمامة والتخلص منها، وكذلك إعادة التدوير، وما يتم توجيهه للمصانع لإنتاج السماد العضوي.

يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، ويضم كلا من محمد الحسيني، ومحمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة، محمد رجب، ريهام عبد النبي، أمل زكريا قطب، وسناء السعيد، ومن أمانة اللجنة، عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي.

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