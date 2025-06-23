محافظ الإسكندرية يوجّه باستمرار إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين حملات موسعة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة بناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات.

وفي هذا الإطار، شن حي المنتزه أول حملة مكبرة لإزالة التعديات، شملت تنفيذ قرارات إزالة لـ 19 متغيرًا مكانيًا بمنطقة المراغي أرض دويدار، تضمنت إزالة 7 عقارات حتى سطح الأرض، فضلًا عن إزالة 3 متغيرات لحالات بناء أسوار على مساحة نحو 450 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 8 متغيرات مكانية لعدد من العقارات تتضمن دور أرضي و10 أدوار علوية، ودور أرضي و5 أدوار علوية، والعقار الثالث مكون من دور أرضي و8 أدوار علوية، إلى جانب إزالة أسوار على مساحة 100 متر مربع بمنطقة المراغي.

كما قام حي شرق بحملة مكبرة لإزالة التعديات، استهدفت إزالة أسوار على مساحة 500 متر بسكة 10 قرية أبيس الثانية، وكذلك إزالة غرفة على مساحة 50 مترًا بقرية الحسينية، إضافة إلى إزالة أسوار على مساحة 300 متر بشارع الميدان قرية أبيس الثانية.

ونفّذ حي العامرية أول حملة مكبرة تمكنت من إزالة 11 متغير مكاني عبارة عن حوائط وأسوار من الطوب الأبيض بمنطقة النهضة، وكذلك إزالة أسوار وغرف داخلية على مساحة 176.25 متر مربع بمنطقة عبد القادر قبلي.

وواصل مركز ومدينة برج العرب حملات إزالة التعديات، حيث تم تنفيذ إزالة لعدد 2 متغير مكاني عبارة عن دور أرضي على مساحة 75 مترًا مربعًا، ودور أول علوي على مساحة 80 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة متغير مكاني عبارة عن مبنى على مساحة 225 متر مربع.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع الإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.

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