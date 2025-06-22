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محافظات

إزالة 7 عقارات مخالفة بحي المنتزه أول في الإسكندرية

حى المنتزه أول
حى المنتزه أول

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، حملة إزالة مكبرة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة البناء المخالف بمنطقة المراغي بأرض دويدار بريف المنتزه.

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وأوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي المنتزه ثان، أن الحملة استهدفت تنفيذ قرارات إزالة لـ 19 متغير لحالات بناء مخالف دون ترخيص بمنطقة المراغي بريف المنتزه.

وأشارت رئيس الحى إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 7 عقارات حتى سطح الأرض، أحدهما مكون من 10 طوابق، وآخر من 8 طوابق، فضلًا عن تنفيذ قرارات إزالة لـ 3 متغيرات مكانية أخرى بالمراغي، تمثلت في أسوار مخالفة جرى بناؤها دون ترخيص بمساحات إجمالية 450 مترًا مربعًا.

وأكدت رئيس حى المنتزة ثان استمرار تنفيذ حملات الإزالة للتصدي الحاسم لأي محاولات للبناء العشوائي أو غير المخطط، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على النسق العمراني وفرض سيادة القانون.

وأهابت رئيس حي المنتزه أول بالمواطنين بضرورة الالتزام الكامل بضوابط واشتراطات البناء، وعدم الشروع في أي أعمال بناء َمخالف دون ترخيص، حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات، وتجنبًا للمساءلة القانونية.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والبناء المخالف، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 23.

وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور على الأراضي التي جرى تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

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الاسكندرية المنتزه أول المهندسه سحر شعبان

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