اليوم، وفد برلماني يبدأ زيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية

يتوجه وفد برلماني، من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء في زيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية، لتفقد سير عدد من المنشآت والمشروعات المختلفة.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول للزيارة، عقد لقاء مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بديوان عام المحافظة، يتم خلاله عرض ما تشهده الإسكندرية من مشروعات، وموقف التنفيذ.

ويتفقد وفد مجلس النواب، الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار - ميدان فيكتور عمانويل، وكذلك محطة التنقية الشرقية، ومركز إدارة الأزمات التابع لشركة مياه الشرب.

كما يتفقد وفد محلية النواب، خلال زيارته الميدانية بمحافظة الإسكندرية، شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وكذلك شركة نهضة مصر للخدمات البيئية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.