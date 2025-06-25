الأربعاء 25 يونيو 2025
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سياسة

اليوم، وفد برلماني يبدأ زيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يتوجه وفد برلماني، من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء في زيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية، لتفقد سير عدد من المنشآت والمشروعات المختلفة.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول للزيارة، عقد لقاء مع  الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بديوان عام المحافظة، يتم خلاله عرض ما تشهده الإسكندرية من مشروعات، وموقف التنفيذ.

ويتفقد وفد مجلس النواب، الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار - ميدان فيكتور عمانويل، وكذلك محطة التنقية الشرقية، ومركز إدارة الأزمات التابع لشركة مياه الشرب.

كما يتفقد وفد محلية النواب، خلال زيارته الميدانية بمحافظة الإسكندرية، شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وكذلك شركة نهضة مصر للخدمات البيئية.

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