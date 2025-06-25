برسالة مهمة، توفيق عكاشة يكشف خطورة اجتماع قمة الناتو مع ترامب

وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة للشعب المصري وكل الشعوب العربية، طالبهم فيها بمتابعة اجتماعات حلف الناتو بدقة، التي بدأت اليوم الأربعاء، وضمت قمة قادة حلف الناتو في مدبنة لاهاي الهولندية، ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

توفيق عكاشة يكشف خطورة اجتماع الناتو وترامب

وكشف توفيق عكاشة عن خطورة وأهمية اجتماعات حلف الناتو، ووصفها بأنها "مهمة للغاية"، خاصة مع حرص الرئيس الأمريكي ترامب على وقف إطلاق النار قبل اجتماعات الناتو مباشرة.

وقال توفيق عكاشة في رسالته إلى الشعب المصري وكل الشعوب العربية: "إلى كل الشعب العربى عامة والمصرى خاصة عليكم متابعة اجتماعات حلف الناتو بدقه هذه اجتماعات مهمه للغايه وخاصه ان ترامب كان حريص على وقف إطلاق النار قبلها مباشرةً"

الجدير بالذكر أن قمة قادة حلف الناتو بدأت، ظهر اليوم الأربعاء، في مدينة لاهاي الهولندية، حيث شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روته على أنه "لا بديل عن زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل التهديدات الروسية"، وذلك خلال جلسة عقدها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الناتو يطالب بدعم ترامب واستعادة قدرته أمام روسيا

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي روته: "إن أوكرانيا ستكون على رأس أولويات قمة الحلف اليوم، مؤكدًا على ضرورة استعادة قدرة الحلف في إعادة السلام المستدام إلى أوكرانيا".

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، فيتو

وحذر مارك روته "من أن الهجوم على أي دولة في الناتو هو هجوم على الحلف بأكمله"، قائلًا: "لولا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما توصل الحلف إلى قرار رفع الإنفاق الدفاعي".

وأشار مارك روته إلى أن "خطة الإنفاق الجديدة ستكون على رأس جدول أعمال الحلف"، مؤكدًا اقتناعه بـ "التزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حلف شمال الأطلسي".

ودعا مارك روته روسيا إلى وقف حربها ضد أوكرانيا، قائلًا: "إن الحلف يعمل على دعم أوكرانيا وتعزيز سلام عادل ومستدام"، مؤكدًا أن "الشرق الأوسط يخوض حربا وتحديات أمنية عديدة".

وبرغم إقرار مارك روته بأنه "ليس من السهل على الدول توفير المال اللازم للإنفاق الدفاعي الإضافي، لكنه قال إنه من الضروري القيام بذلك".

الناتو ينعقد خصيصًا لأجل ترامب

وقال مارك روته إن "لدى زملائي على الطاولة قناعة مطلقة بأنه لا يوجد بديل بالنظر لهذا التهديد الذي يشكله الروس وبالنظر للوضع الأمني الدولي".

مارك روته يحاول إقناع ترامب بدعم الناتو، فيتو

يذكر أن قمة الناتو انطلقت اليوم، الأربعاء، على مستوى القادة ورؤساء الحكومات في لاهاي، بمشاركة زعماء وقادة 45 دولة، من بينها 32 دولة عضوًا بالحلف.

ويجتمع قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في قمة تنعقد خصيصًا لأجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يأمل الحلفاء الأوروبيون أن يدفعوا ترامب للتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي، وتبديد الشكوك حول التزامه تجاه الحلف، بعدما هدد بعدم حماية أعضاء حلف شمال الأطلسي، إذا أخفقوا في تحقيق أهداف الإنفاق وأثار الشكوك حول التزامه مجددًا وهو في طريقه إلى القمة بتجنب التأييد المباشر لبند الدفاع المشترك في المادة الخامسة من ميثاق التحالف.

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