ليست عشوائية وموجهة لدول الشرق الأوسط، توفيق عكاشة يكشف سر تهديدات ترامب الأخيرة

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن سر تصريحات وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الحرب الإيرانية- الإسرائيلية، وخاصة مع تصريحاته الأخيرة بالتهديد باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وضرب المفاعل النووي الإيراني، ومطالبته أهل طهران بمغادرة المدينة.

سر تصريحات دونالد ترامب الأخيرة

وأكد توفيق عكاشة أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكن تصريحات خاصة به، لكنها تصريحات مخابراتيه، لخلق حالة من الإرباك في الرأي العام العالمي، ودول الشرق الأوسط وشرق العالم.

وقال توفيق عكاشة في تغريدة له عبر منصة "إكس" عن التصريحات التي يطلقها ترامب بشأن حرب إيران وإسرائيل: “تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الآن جميعها تصريحات مخابراتيه من أجل إرباك الرأى العام العالمى ودول شرق العالم والشرق الاوسط وليست تصريحات عشوائية كما يتخيل الناس”.



وردًا على من يزعمون أن إسرائيل تحارب إيران بالوكالة لصالح أمريكا وأن إسرائيل هى التى سوف تدفع تكلفة الحرب علق توفيق عكاشة فقال: "هل هؤلاء لا يعلمون أن البنك الفيدرالى الأمريكى ملك بنى إسرائيل آل روتشيلد...".

تهديد ترامب باغتيال المرشد العام الإيراني خامنئي

جدير بالذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أطلق عدة تصريحات وتهديدات ضد إيران، منذ بدأ الحرب الإيرانية- الإسرائيلية، حيث كان ترامب يصرح بأن طهران مستهدفة، وطالب بإخلائها تمامًا من سكانها.

ترامب يهدد باغتيال على خامنئي، فيتو



كما أطلق ترامب في تدوينة على صفحته بمنصة "تروث سوشال"، تهديدات أثارت ضجة، حيث قال: "لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران. كانت إيران تمتلك أجهزة تتبع جوية جيدة ومعدات دفاعية أخرى، بل ووفرة منها، لكنها لا تُقارن بالمعدات الأمريكية الصنع والمصممة والمُصنّعة. لا أحد يُتقنها أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال دونالد ترامب في تهديده باغتيال المرشد العام الإيراني علي خامنئي "نعرف تمامًا مكان اختباء ما يُسمى "المرشد الأعلى".. إنه هدف سهل، ولكنه آمن هناك - لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي.. لا نريد إطلاق صواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين.. صبرنا ينفد.. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".

رسالة ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني

كما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني عندما سئل عن التصريحات الأخيرة لآية الله علي خامنئي بأن إيران "لن تستسلم أبدا" في صراعها مع إسرائيل، كما وجه أخرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ترامب يهدد دول الشرق الأوسط، فيتو



وقال ترامب في تصريح لوسائل إعلام أمريكية "أقول له (خامنئي): حظا سعيدا".

وعندما سُئل عن موعد نفاد صبره مع إيران، قال ترامب: "لقد نفد بالفعل، ولهذا السبب نفعل ما نفعله".

وقال ترامب أيضا إنه يتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوميا، وأشاد به، وشجعه على مواصلة حملته في إيران.

وكانت آخر محادثة معروفة بين ترامب ونتنياهو، أول أمس الثلاثاء، في الوقت أشار فيه ترامب أنه يدرس الانضمام إلى جهود إسرائيل ضد إيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.